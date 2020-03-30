Путин обсудил с Трампом коронавирус и нефть

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщили 30 марта в пресс-службе Кремля, разговор был продолжительным и состоялся по инициативе американской стороны.



Трамп и Путин обсудили масштабы распространения коронавируса в мире и поговорили о «возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении». Правда, какие конкретные меры могут быть предприняты, в Кремле не уточнили.



Также российский и американский лидеры «обменялись мнениями» по поводу состояния мирового рынка нефти. Дальнейшие консультации по этому поводу оставили министрам энергетики двух стран. Напомним, нефть падает в цене с начала пандемии коронавируса, также негативное влияние оказал отказ России от сделки с ОПЕК по сдерживанию нефтедобычи. Саудовская Аравия пытается выдавить Россию с рынка, предоставляя скидки на свои ресурсы. Американские СМИ писали, что в ситуацию может вмешаться Дональд Трамп, однако как именно — пока неизвестно.

