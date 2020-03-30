Росавиация ограничивает количество россиян, которые смогут вернуться на родину. В Петербург — не больше 200 человек в день

Возвращение россиян в Москву возможно только через аэропорт «Шереметьево», причем не более 500 человек в сутки. В аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек за день. Об этом 30 марта сообщили в Росавиации.



Там уточнили, что с 20 марта на родину вернулись 155866 россиян, в том числе 14948 — из стран, с которыми было прекращено авиасообщение из-за распространения коронавируса.



Напомним, на возвращение россиян из-за рубежа Росавиации из резервного фонда российского правительства выделены полтора миллиарда рублей. Они будут направлены на поддержание авиакомпаний.

