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Как будет работать "самоизоляция" в Петербурге

30.03.2020 21:43
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Росавиация ограничивает количество россиян, которые смогут вернуться на родину. В Петербург — не больше 200 человек в день

Возвращение россиян в Москву возможно только через аэропорт «Шереметьево», причем не более 500 человек в сутки. В аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек за день. Об этом 30 марта сообщили в Росавиации.

Там уточнили, что с 20 марта на родину вернулись 155866 россиян, в том числе 14948 — из стран, с которыми было прекращено авиасообщение из-за распространения коронавируса.

Напомним, на возвращение россиян из-за рубежа Росавиации из резервного фонда российского правительства выделены полтора миллиарда рублей. Они будут направлены на поддержание авиакомпаний.

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