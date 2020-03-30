Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич сообщил, что получил отрицательный анализ на коронавирус. Об этом он написал в своем Instagram 30 марта.



«Неплохо меня продуло — на 20 дней полежать. Врачам большое спасибо! И всем вам за то, что переживали и подбадривали», — написал Тюшкевич. И сопроводил запись фотографией документа, в котором сообщается об отрицательном анализе на COVID-19.