«Неплохо меня продуло». Чемпион по кайтсерфингу из Петербурга излечился от коронавируса
Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич сообщил, что получил отрицательный анализ на коронавирус. Об этом он написал в своем Instagram 30 марта.
«Неплохо меня продуло — на 20 дней полежать. Врачам большое спасибо! И всем вам за то, что переживали и подбадривали», — написал Тюшкевич. И сопроводил запись фотографией документа, в котором сообщается об отрицательном анализе на COVID-19.
Напомним, петербургский спортсмен лежал в инфекционной больнице в Коммунарке в Новой Москве. О своей болезни чемпион мира по кайтсерфингу 2009 года впервые рассказал 15 марта. В больницу он попал, вернувшись из Куршевеля.