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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

30.03.2020 18:42
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«Неплохо меня продуло». Чемпион по кайтсерфингу из Петербурга излечился от коронавируса

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич сообщил, что получил отрицательный анализ на коронавирус. Об этом он написал в своем Instagram 30 марта.

«Неплохо меня продуло — на 20 дней полежать. Врачам большое спасибо! И всем вам за то, что переживали и подбадривали», — написал Тюшкевич. И сопроводил запись фотографией документа, в котором сообщается об отрицательном анализе на COVID-19.

Фото: сторис в Instagram / petertyushkevich
Фото: сторис в Instagram / petertyushkevich

Напомним, петербургский спортсмен лежал в инфекционной больнице в Коммунарке в Новой Москве. О своей болезни чемпион мира по кайтсерфингу 2009 года впервые рассказал 15 марта. В больницу он попал, вернувшись из Куршевеля.

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Комментарии (7)

LiChaBaTa
Я бы не стал доверять этим людям.
Zubada
Странно конечно в России тестируют.. Везде человека признают выздоровевшим,если у него через месяц анализ не подтверждает вирус. А тут два дня и готово. Если еще учесть, что в России чувствительность тестов в 100 раз ниже...
White Elk
Был-не был - не важно. Могли бы и по-научному - третий контрольный взять...
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