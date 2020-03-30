Стало известно, до какого числа москвичи будут сидеть по домам. Примеру столицы продолжают следовать другие регионы

Столичный оперштаб определил предварительную временную границу режима самоизоляции. Сидеть дома москвичам придется еще пару недель точно.



Как сообщает 30 марта оперативный штаб Москвы, режим самоизоляции для москвичей действует до 14 апреля.



Пример столицы взяли на вооружение к 18 часам еще три региона — Адыгея, Ульяновская область, а также Якутия. Однако в последнем карантин введен лишь в ряде районов.



Карантинные меры уже приняты в Вологодской, Калининградской и Мурманской, Липецкой, Свердловской, Брянской и Астраханской областях, а также в Татарстане.

