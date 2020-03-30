Carolus 01 Апр 2020 в 10:20 01 Апр 2020 в 10:20

В нашем районе никаких репродукторов нет. Люди вполне себе живут той жизнью, которая в принципе возможна в условиях закрытых магазинов и развлечений, а также естественного человеческого страха перед заражением. Собственно, активность на улице в будние дни чуть-чуть увеличивается в часы, когда люди едут на работу и с работы. Прочая активность как упала уже в субботу, так и сохраняется на том же уровне. Кто там что в парках жрёт - я не знаю, я в парки не хожу, да и нет у меня близко парка. На детской площадке напротив моего дома и так-то активности обычно не наблюдается (прошлым летом специально сидел на лавочке в погожий день и наблюдал мало людей), а сейчас уж и подавно нет никого. Не опечатана. На самом деле, когда нет человека, который бы первым подал пример остальным что-то делать, массовая инициатива не возникает. Без никаких запретов не возникает. Те же мамочки у нас явно за детей бояться. В разговорах в магазине - коронавирус. Все знают, все опасаются. Штрафовать по факту некого.