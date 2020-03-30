В Петербурге репродукторы призывают жителей оставаться дома и угрожают уголовной ответственностью
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Городская система оповещения днем 30 марта начала транслировать по всем районам Петербурга сообщения о необходимости самоизоляции.
«Соблюдайте режим самоизоляции. Не забывайте проветривать помещения. При признаках недомогания вызывайте врача. В случае нарушения режима самоизоляции предусмотрена ответственность вплоть до уголовной», — разносится по пустынным улицам.
При этом в Петербурге, в отличие от Ленобласти и множества других регионов, например Москвы, пока жесткий карантин не введен.
Городская система оповещения днем 30 марта начала транслировать по всем районам Петербурга сообщения о необходимости самоизоляции.
"Фонтанка.ру"
«Соблюдайте режим самоизоляции. Не забывайте проветривать помещения. При признаках недомогания вызывайте врача. В случае нарушения режима самоизоляции предусмотрена ответственность вплоть до уголовной», — разносится по пустынным улицам.
При этом в Петербурге, в отличие от Ленобласти и множества других регионов, например Москвы, пока жесткий карантин не введен.