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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

30.03.2020 17:29
62
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В Петербурге репродукторы призывают жителей оставаться дома и угрожают уголовной ответственностью

Городская система оповещения днем 30 марта начала транслировать по всем районам Петербурга сообщения о необходимости самоизоляции.

"Фонтанка.ру"

«Соблюдайте режим самоизоляции. Не забывайте проветривать помещения. При признаках недомогания вызывайте врача. В случае нарушения режима самоизоляции предусмотрена ответственность вплоть до уголовной», — разносится по пустынным улицам.

При этом в Петербурге, в отличие от Ленобласти и множества других регионов, например Москвы, пока жесткий карантин не введен.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (62)

Carolus
В нашем районе никаких репродукторов нет. Люди вполне себе живут той жизнью, которая в принципе возможна в условиях закрытых магазинов и развлечений, а также естественного человеческого страха перед заражением. Собственно, активность на улице в будние дни чуть-чуть увеличивается в часы, когда люди едут на работу и с работы. Прочая активность как упала уже в субботу, так и сохраняется на том же уровне. Кто там что в парках жрёт - я не знаю, я в парки не хожу, да и нет у меня близко парка. На детской площадке напротив моего дома и так-то активности обычно не наблюдается (прошлым летом специально сидел на лавочке в погожий день и наблюдал мало людей), а сейчас уж и подавно нет никого. Не опечатана. На самом деле, когда нет человека, который бы первым подал пример остальным что-то делать, массовая инициатива не возникает. Без никаких запретов не возникает. Те же мамочки у нас явно за детей бояться. В разговорах в магазине - коронавирус. Все знают, все опасаются. Штрафовать по факту некого.
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Просто лебединое озеро транслировать уже не модно.
Валерий Валерьевич
Никто кроме государственной думы не имеет права ограничивать нашу свободу, никакой глава региона,только введение ЧС и только под ФЗ ввод ограничений по перемещениям, а не фантазии на местах. ст. 55 п.3 Конституции России
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