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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

30.03.2020 17:12
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Еще пять регионов ушли на карантинную изоляцию из-за коронавируса

Руководство пяти российских регионов к 17 часам 30 марта заявили о режиме самоизоляции.

Как сообщают СМИ, вслед за Москвой, Подмосковьем, Вологодской, Калининградской и Мурманской областями власти еще пяти регионов объявили о вводимых ограничениях на передвижения граждан.

Карантинные меры приняли Липецкая, Свердловская, Брянская и Астраханская области, а также Татарстан. Режим самоизоляции подразумевает передвижения только в случаях особой необходимости — в аптеку, за продуктами, выбросить мусор, а также при других экстренных ситуациях.

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, Петербурге.

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