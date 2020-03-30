Еще пять регионов ушли на карантинную изоляцию из-за коронавируса

Руководство пяти российских регионов к 17 часам 30 марта заявили о режиме самоизоляции.



Как сообщают СМИ, вслед за Москвой, Подмосковьем, Вологодской, Калининградской и Мурманской областями власти еще пяти регионов объявили о вводимых ограничениях на передвижения граждан.



Карантинные меры приняли Липецкая, Свердловская, Брянская и Астраханская области, а также Татарстан. Режим самоизоляции подразумевает передвижения только в случаях особой необходимости — в аптеку, за продуктами, выбросить мусор, а также при других экстренных ситуациях.

