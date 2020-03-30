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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

30.03.2020 16:49
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В Грузии из-за коронавируса введен комендантский час. В Тбилиси установят блокпосты

Карантин введен на всей территории Грузии. Об этом 30 марта заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

Изоляционный режим вводится с 8 утра 31 марта. С 9 вечера до 6 утра (с 20:00 до 05:00 мск) в стране установлен комендантский час. Полностью приостанавливается работа общественного транспорта, вводится жёсткий регламент работы такси.

В Тбилиси и крупных городах Грузии военные установят блокпосты для контроля населения

По последним данным, число заражённых коронавирусом в Грузии увеличилось до 97

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, Петербурге.

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Комментарии (1)

Sibir_5e4d67bbb7aea
запустили... и сколько дней осталось этой власти?
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