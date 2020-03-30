В Грузии из-за коронавируса введен комендантский час. В Тбилиси установят блокпосты

Карантин введен на всей территории Грузии. Об этом 30 марта заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.



Изоляционный режим вводится с 8 утра 31 марта. С 9 вечера до 6 утра (с 20:00 до 05:00 мск) в стране установлен комендантский час. Полностью приостанавливается работа общественного транспорта, вводится жёсткий регламент работы такси.



В Тбилиси и крупных городах Грузии военные установят блокпосты для контроля населения



По последним данным, число заражённых коронавирусом в Грузии увеличилось до 97

