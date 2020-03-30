Девушки на кроссоверах столкнулись в Пушкине, самые лёгкие травмы у юной дамы из «Порше»
Два молодых водителя на дорогих кроссоверах не смогли разъехаться на пустой улице в пригороде Санкт-Петербурга Пушкине. Пострадавших трое.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 30 марта около 0:30 на пересечении Октябрьского бульвара и Оранжерейной улицей произошло столкновение легковых автомобилей «Порше Макан» под управлением женщины 2001 года рождения (ей 18 или 19 лет) и «Фольксваген Тигуан», за рулём которого была женщина 1993 года рождения (ей 26 или 27 лет).
Девушка-водитель «Порше» получила лёгкие травмы. Из «Фольксвагена» госпитализировали двоих: 28-летнего мужчину в состоянии средней степени тяжести, а водителя – в крайне тяжёлом.