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30.03.2020 07:20
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Девушки на кроссоверах столкнулись в Пушкине, самые лёгкие травмы у юной дамы из «Порше»

Два молодых водителя на дорогих кроссоверах не смогли разъехаться на пустой улице в пригороде Санкт-Петербурга Пушкине. Пострадавших трое.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 30 марта около 0:30 на пересечении Октябрьского бульвара и Оранжерейной улицей произошло столкновение легковых автомобилей «Порше Макан» под управлением женщины 2001 года рождения (ей 18 или 19 лет) и «Фольксваген Тигуан», за рулём которого была женщина 1993 года рождения (ей 26 или 27 лет).

Девушка-водитель «Порше» получила лёгкие травмы. Из «Фольксвагена» госпитализировали двоих: 28-летнего мужчину в состоянии средней степени тяжести, а водителя – в крайне тяжёлом.

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Комментарии (3)

Piter4452
Самые аккуратные водители выехали покататься. Когда успели заработать на такие авто или как раз на работе и были?
prosto_5e4ce2877d5fb
Ф-ка, вероятно, считает, что её аудитория состоит сплошь из idiot-ов, неспособных определить, сколько лет девушке 2001 года рождения.
veteran78
Как говорил Евдокимов "Судьбаааа..."
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