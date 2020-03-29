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29.03.2020 19:02
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Люди в защитных костюмах эффектно забрали женщину с подозрением на коронавирус из Сертолово. Её коллега вернулся из-за границы

Медики в защитных костюмах вечером воскресенья посетили квартиру в Сертолово. У нее предварительно диагностирован коронавирус.

Как пишет 47news со ссылкой на правоохранительные органы, скорая приехала за 51-летней жительницей около пяти часов вечера 29 марта. По данным издания, диагноз подтвержден, однако Роспотребнадзор это не подтверждает. Пресс-служба правительства Ленобласти сообщает, что «медики забирают контактных лиц с симптомами ОРВИ. Таков протокол, тесты будут проводиться повторно».

По предварительной информации, коллега заболевшей не так давно вернулась из-за границы.

Напомним, что в Петербурге уже 42 заболевших, один человек скончался. В Ленобласти пока девять заразившихся COVID-19.

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Комментарии (1)

Sibir_5e4d67bbb7aea
9 медиков за одной... 2 скорые.... не многовато ли или для шоу?
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