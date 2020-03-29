Люди в защитных костюмах эффектно забрали женщину с подозрением на коронавирус из Сертолово. Её коллега вернулся из-за границы
Медики в защитных костюмах вечером воскресенья посетили квартиру в Сертолово. У нее предварительно диагностирован коронавирус.
Как пишет 47news со ссылкой на правоохранительные органы, скорая приехала за 51-летней жительницей около пяти часов вечера 29 марта. По данным издания, диагноз подтвержден, однако Роспотребнадзор это не подтверждает. Пресс-служба правительства Ленобласти сообщает, что «медики забирают контактных лиц с симптомами ОРВИ. Таков протокол, тесты будут проводиться повторно».
По предварительной информации, коллега заболевшей не так давно вернулась из-за границы.
Напомним, что в Петербурге уже 42 заболевших, один человек скончался. В Ленобласти пока девять заразившихся COVID-19.