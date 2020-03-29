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29.03.2020 17:04
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В аэропорту Манилы потерпел крушение пассажирский самолет. На борту были медики

Восемь человек погибли в результате крушения самолета в филиппинском аэропорту вечером 29 марта. Двое из них медики.

Об этом пишут местные СМИ. Эвакуационный рейс направлялся в Японию из аэропорта Манилы, на борту находились четверо членов экипажа, врач, медсестра, больной канадец и сопровождающий его гражданин США. Борт загорелся при взлете, после падения никто не выжил.

Самолет принадлежал авиакомпании Lion Air.

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