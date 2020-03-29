В аэропорту Манилы потерпел крушение пассажирский самолет. На борту были медики
Восемь человек погибли в результате крушения самолета в филиппинском аэропорту вечером 29 марта. Двое из них медики.
Об этом пишут местные СМИ. Эвакуационный рейс направлялся в Японию из аэропорта Манилы, на борту находились четверо членов экипажа, врач, медсестра, больной канадец и сопровождающий его гражданин США. Борт загорелся при взлете, после падения никто не выжил.
JUST IN: Fire razes a civilian aircraft at the NAIA Runway 24 on Sunday evening. This is a developing story. (Contributed video) | via Jaime Laude pic.twitter.com/qZAmQGYukd— The Philippine Star (@PhilippineStar) March 29, 2020
Самолет принадлежал авиакомпании Lion Air.