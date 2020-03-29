В аэропорту Манилы потерпел крушение пассажирский самолет. На борту были медики

Восемь человек погибли в результате крушения самолета в филиппинском аэропорту вечером 29 марта. Двое из них медики.



Об этом пишут местные СМИ. Эвакуационный рейс направлялся в Японию из аэропорта Манилы, на борту находились четверо членов экипажа, врач, медсестра, больной канадец и сопровождающий его гражданин США. Борт загорелся при взлете, после падения никто не выжил.

