В музее "Исаакиевский собор" уверены: На литургию в Исаакий пришел только «религиозный персонал»

В ГМП «Исаакиевский собор» считают, что допуск верующих на службу 29 марта не нарушает запрет правительства Петербурга на посещение религиозных объектов до 5 апреля. Литургию посетил только религиозный персонал, на который ограничение не распространяется, прокомментировали «Фонтанке» в пресс-службе музея.



«Это не совсем прихожане, это религиозный персонал, — ответили в музее на просьбу прокомментировать допуск горожан. — Это были от прихода, по объявлению никто не приходил», — заверили «Фонтанку». Вместе с тем представитель ГМП добавил, что не исключает, что в музей мог проникнуть и кто-то посторонний.

