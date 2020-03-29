В музее "Исаакиевский собор" уверены: На литургию в Исаакий пришел только «религиозный персонал»
В ГМП «Исаакиевский собор» считают, что допуск верующих на службу 29 марта не нарушает запрет правительства Петербурга на посещение религиозных объектов до 5 апреля. Литургию посетил только религиозный персонал, на который ограничение не распространяется, прокомментировали «Фонтанке» в пресс-службе музея.
«Это не совсем прихожане, это религиозный персонал, — ответили в музее на просьбу прокомментировать допуск горожан. — Это были от прихода, по объявлению никто не приходил», — заверили «Фонтанку». Вместе с тем представитель ГМП добавил, что не исключает, что в музей мог проникнуть и кто-то посторонний.
Напомним, в подписанном губернатором Александром Бегловым постановлении говорится, что с 28 марта по 5 апреля запрещается «посещение физическими лицами объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала». Меры приняты для противодействия распространения коронавирусу. Накануне в Боткинской больнице скончался первый пациент с таким диагнозом.
Между тем как минимум один посторонний в этот день в соборе был — это спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров. Подробнее о том, как проходила литургия, читайте в репортаже «Фонтанки».