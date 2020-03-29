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29.03.2020 13:37
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Путин из-за коронавируса поручил начать выплаты пособий семьям с детьми и снизить налоги для бизнеса

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к населению 25 марта в связи с ситуацией по коронавирусу.

Как говорится в опубликованном 29 марта поручении, правительство должно запустить с 1 апреля ежемесячные выплаты по пять тысяч рублей семьям с детьми до трёх лет, которые имеют право на материнский капитал.

Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности должен быть приравнен к одному МРОТ на срок до 31 декабря. До 20 апреля должна быть подготовлена нормативная база, устанавливающая ставку НДФЛ в 13% на проценты по вкладу, размер которого больше 1 млн рублей.

Для малого и среднего бизнеса должна быть подготовлена отсрочка на полгода налоговых платежей, за исключением НДС. Также будет отсрочена на тот же срок уплата микропредприятиями страховых взносов в соцфонды. Глава государства также поручил утвердить к 15 апреля план по кредитованию реального сектора экономики. Полный перечень поручений доступен здесь.

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Комментарии (4)

260764931
и ещё...При чём тут мат капитал? Подозреваю, что денежки эти как раз из мат капитала и вычтут))) т.е. ничего дополнительного не дают а просто и так что положено из этого мат капитала? Иначе зачем увязывать с этим мат капиталом?
ASFXZ
А те у кого один ребенок типа пусть сами выкручиваються да?Обнуляемый работает по методу "а рожать вас никто не просил"?)
260764931
Какая-то профанация одна. Семьи имеющие право на мат капитал это кто? Я так понимаю - Это ТОЛЬКО те кто имеет ВТОРОГО ребёнка ДО ТРЁХ лет !
Получается с одним ребёнком - в пролёте, с двумя детьми старше трёх лет - в пролёте, с тремя детьми даже до трёх лет - вообще все в пролёте т.к. мат капитал был получен на второго ребёнка и теперь они на него права больше не имеют, с четырьмя тем более в пролёте и т.д.
В общем не получит почти никто...но звучит зато как красиво !
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