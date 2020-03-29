Путин из-за коронавируса поручил начать выплаты пособий семьям с детьми и снизить налоги для бизнеса
Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к населению 25 марта в связи с ситуацией по коронавирусу.
Как говорится в опубликованном 29 марта поручении, правительство должно запустить с 1 апреля ежемесячные выплаты по пять тысяч рублей семьям с детьми до трёх лет, которые имеют право на материнский капитал.
Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности должен быть приравнен к одному МРОТ на срок до 31 декабря. До 20 апреля должна быть подготовлена нормативная база, устанавливающая ставку НДФЛ в 13% на проценты по вкладу, размер которого больше 1 млн рублей.
Для малого и среднего бизнеса должна быть подготовлена отсрочка на полгода налоговых платежей, за исключением НДС. Также будет отсрочена на тот же срок уплата микропредприятиями страховых взносов в соцфонды. Глава государства также поручил утвердить к 15 апреля план по кредитованию реального сектора экономики. Полный перечень поручений доступен здесь.