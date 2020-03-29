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29.03.2020 13:21
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За сутки в Петербурге проверили на коронавирус 2 тысячи человек, в Боткина больше выписанных, чем привезенных

В инфекционной больнице имени Боткина на утро 29 марта остаются 360 пациентов с признаками ОРВИ или подтвержденным коронавирусом. Прибывших меньше, чем выписанных.

Данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Северной столице. Лечение проходят 360 человек, 20 из которых зарегистрированы в Ленобласти. Привезли в больницу 55 человек, выписали 85.

За сутки на коронавирус проверили 2263 человека, это данные из всех городских поликлиник. Подтвердился COVID19 у пяти пациентов.

835 петербуржцев сообщили о себе как о вернувшихся из-за рубежа.

В России 1534 заболевших коронавирусом. Восемь человек умерли. В мире почти 670 тысяч случаев заболевания и свыше 30 тысяч смертей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Hass
Ребята! А как вы относитесь к тому, что у нас реально проблема сдать тест? Терапевт направление не дал. Молоденький мальчик сказал: "А что изменится, если вы будете знать? ". В Helix не сдать если температура, а она имеется у меня. Вот так и сижу просто на больняке с ОРВИ до 31, а потом выход в свет. Без теста естественно.
Valerina
Почему же вы, объективные вы наши, не проводите сейчас расследования в инфекционных больницах Петербурга?

А приводите данные «оперативного штаба Северной столицы»?
fw252
не пора ли вводить карантин для приехавших из Москвы?
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