За сутки в Петербурге проверили на коронавирус 2 тысячи человек, в Боткина больше выписанных, чем привезенных

В инфекционной больнице имени Боткина на утро 29 марта остаются 360 пациентов с признаками ОРВИ или подтвержденным коронавирусом. Прибывших меньше, чем выписанных.



Данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Северной столице. Лечение проходят 360 человек, 20 из которых зарегистрированы в Ленобласти. Привезли в больницу 55 человек, выписали 85.



За сутки на коронавирус проверили 2263 человека, это данные из всех городских поликлиник. Подтвердился COVID19 у пяти пациентов.



835 петербуржцев сообщили о себе как о вернувшихся из-за рубежа.

