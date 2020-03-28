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28.03.2020 21:31
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Видео: Как беглеца из пансионата "Заря" возвращали в карантин

Георгий Образцов, который сбежал из карантина в пансионате «Заря», не стал отвечать на вопрос, что его заставило это сделать. «Фонтанка» показывает, как его стерегли и выводили.

Видео 28 марта опубликовала пресс-служба Смольного и Следственный комитет Петербурга. В ГСУ СК Петербурга сообщили, что Образцова уже вернули в «Зарю».

Как беглеца из пансионата "Заря" возвращали в карантин

Видео предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга

Ему довелось оказаться фигурантом первого в России уголовного дела об угрозе массового заражения коронавирусом. Изначально в обсерватор его отправили 26 марта, после того как он нарушил условия самоизоляции, вернувшись из Швейцарии. В Репино он тоже не задержался: 27 марта вылез через окно и спустился с 4 этажа.

Губернатор Александр Беглов связал побег молодого человека с близящимся днем рождения:

«Ну, наверное, хочет где-то устроить какую-то тусовку». Задержали Образцова на улице Покрышева в 5 часов вечера 28 марта. Дверь квартиры он открыл не сразу.

Всего в Петербурге задержаны и помещены в «Зарю» 35 человек, нарушивших карантинный режим дома. На первом этапе переоборудованный под обсерватор санаторий может принять до 300 человек. Всего в России под наблюдением находятся около 150 тысяч потенциальных носителей коронавируса.

Ранее стало известно, что в Петербурге умер первый пациент с диагностированным коронавирусом. Ему было 73 года, мужчина страдал сердечно-сосудистой недостаточностью.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

zenotr
зачем ходят в водолазных масках и костюмах для лакокрасочных работ
Vladlen
И даже не расстрелян!
Samal_5e4d4df31fec5
где видео??
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