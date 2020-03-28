Видео: Как беглеца из пансионата "Заря" возвращали в карантин

Георгий Образцов, который сбежал из карантина в пансионате «Заря», не стал отвечать на вопрос, что его заставило это сделать. «Фонтанка» показывает, как его стерегли и выводили. Видео 28 марта опубликовала пресс-служба Смольного и Следственный комитет Петербурга. В ГСУ СК Петербурга сообщили, что Образцова уже вернули в «Зарю».



Как беглеца из пансионата "Заря" возвращали в карантин Видео предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга

Ему довелось оказаться фигурантом первого в России уголовного дела об угрозе массового заражения коронавирусом. Изначально в обсерватор его отправили 26 марта, после того как он нарушил условия самоизоляции, вернувшись из Швейцарии. В Репино он тоже не задержался: 27 марта вылез через окно и спустился с 4 этажа.

