Георгий Образцов, который сбежал из карантина в пансионате «Заря», не стал отвечать на вопрос, что его заставило это сделать. «Фонтанка» показывает, как его стерегли и выводили.
Видео 28 марта опубликовала пресс-служба Смольного и Следственный комитет Петербурга. В ГСУ СК Петербурга сообщили, что Образцова уже вернули в «Зарю».
Как беглеца из пансионата "Заря" возвращали в карантин
Видео предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Ему довелось оказаться фигурантом первого в России уголовного дела об угрозе массового заражения коронавирусом. Изначально в обсерватор его отправили 26 марта, после того как он нарушил условия самоизоляции, вернувшись из Швейцарии. В Репино он тоже не задержался: 27 марта вылез через окно и спустился с 4 этажа.
Губернатор Александр Беглов связал побег молодого человека с близящимся днем рождения:
«Ну, наверное, хочет где-то устроить какую-то тусовку». Задержали Образцова на улице Покрышева в 5 часов вечера 28 марта. Дверь квартиры он открыл не сразу.
Всего в Петербурге задержаны и помещены в «Зарю» 35 человек, нарушивших карантинный режим дома. На первом этапе переоборудованный под обсерватор санаторий может принять до 300 человек. Всего в России под наблюдением находятся около 150 тысяч потенциальных носителей коронавируса.
Ранее стало известно, что в Петербурге умер первый пациент с диагностированным коронавирусом. Ему было 73 года, мужчина страдал сердечно-сосудистой недостаточностью.