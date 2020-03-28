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28.03.2020 17:39
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Пожилым врачам и волонтерам выдадут 2 тысячи бесплатных «Подорожников»

Смольный раздаст две тысячи электронных карт «Подорожник» волонтерам, а также медицинским и социальным работникам, которые вынуждены во время нерабочей недели осуществлять свою профессиональную деятельность. Карты действуют с 28 марта.

Как сообщают в аппарате вице-губернатора Максима Соколова, «Подорожники» получат волонтеры, которые помогают пожилым и маломобильным людям, находящимся на самоизоляции дома или не имеющим возможности выйти на улицу за продуктами. Из медиков и соцработников временные карты получат пенсионеры и люди, достигшие 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет.

На электронную карту будет записан единый проездной билет, действующий на всех видах социального наземного транспорта и в метро.

Накануне Смольный ввел ряд ограничений на период с 28 марта до 5 апреля. В частности, отменены 120 коммерческих автобусных маршрутов, а также льготы на проезд для учащихся и пенсионеров. В связи с этим встал вопрос, как должны добираться до работы врачи и пожилые люди.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

260757831
Интересно, а студенты медвузов и медколледжей, работающие не от большого богатства в больницах и поликлиниках, как должны до работы добираться, особенно при заблокированных карточках? Да еще и маршрутки прикрыты - несколько пересадок за свой счет. Мило.
HomerMP
Это очень щедро. Вместо достойной оплаты смертельно опасного труда и современных средств защиты власть предлагает людям билет. В буквальном смысле на тот свет.
500 на всех медиков СПб... очень щедро и , главное, заботливо...
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