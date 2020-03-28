Пожилым врачам и волонтерам выдадут 2 тысячи бесплатных «Подорожников»
Смольный раздаст две тысячи электронных карт «Подорожник» волонтерам, а также медицинским и социальным работникам, которые вынуждены во время нерабочей недели осуществлять свою профессиональную деятельность. Карты действуют с 28 марта.
Как сообщают в аппарате вице-губернатора Максима Соколова, «Подорожники» получат волонтеры, которые помогают пожилым и маломобильным людям, находящимся на самоизоляции дома или не имеющим возможности выйти на улицу за продуктами. Из медиков и соцработников временные карты получат пенсионеры и люди, достигшие 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет.
На электронную карту будет записан единый проездной билет, действующий на всех видах социального наземного транспорта и в метро.
Накануне Смольный ввел ряд ограничений на период с 28 марта до 5 апреля. В частности, отменены 120 коммерческих автобусных маршрутов, а также льготы на проезд для учащихся и пенсионеров. В связи с этим встал вопрос, как должны добираться до работы врачи и пожилые люди.