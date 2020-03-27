Казалось бы - солнечная погода и надвигающаяся «выходная» неделя 27 марта должна была погнать петербуржцев на дачи. По данным правительства Ленинградской области, отдохнуть за город ской чертой может 1,5 млн петербуржцев. Однако и натурные наблюдения корреспондентов «Фонтанки» и официальные цифры от транспортных предприятий говорят о том, что оставшиеся горожане не спешат покидать Северную столицу. Как 27 марта рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту, пассажиропоток у пригородных электричек, которыми и пользуются многие дачники, чтобы добраться до загородного жилья, к концу марта упал на 17%. Это заметно и невооруженным глазом. Вечером в пятницу Витебский, Балтийский, Ладожский и Финляндский вокзалы стояли с опустевшими залами. Никаких очередей в кассы.

«Мы, честно говоря, сами были немного удивлены тому, что так мало людей уезжает на электричках. В принципе, в этом году в марте каждый день я последовательно наблюдал, как пассажиров становилось все меньше. Но сегодня-то, в пятницу.. еще меньше вчерашнего», – с растерянностью рассказал один из работников Ладожского вокзала.

Отметим: электрички с 30 марта перейдут на новый режим работы, действовать будут лишь самые популярные направления. Однако нового расписания пока нет.



Любопытно выглядит и ситуация на дорогах в пятницу. В городе к 16:30 произошел всплеск активности автомобилистов – дошло до 7 баллов в «Яндекс.Навигаторе». Сильнее всего был загружен именно центр. Все продолжалось вплоть до самого вечера. При этом выезды из города, по данным «Яндекса», выглядели типично: красные пятна появились на Выборгском и Лениградском шоссе, не очень приятно выглядел выезд на Колтушское. Но не сказать, что все рванули на дачи.



Как рассказали «Фонтанке» в ФКУ «Управление дорог «Север-Запад», которое следит за состоянием федеральных трасс и КАД, никаких аномалий на дорогах не видят. Заторов нет, выезды из города на камерах ФКУ выглядят не более загруженными, чем обычно в рядовую пятницу. Возможно дело в том, что чрезмерно предусмотрительных граждан в Петербурге уже нет. Еще 22 марта «Фонтанка» обратила внимание на скакнувший спрос на аренду дач и загородной недвижимости. Парковки перед жилыми комплексами бизнес и элит-класса опустели минимум на треть еще в начале этой недели.

