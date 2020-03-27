Коронавирус выкурил горожан из общественного транспорта
Вокзалы - пустеют, также, как и метро, и весь общественный транспорт. Власти оценивают ущерб за март от уменьшения пассажиропотока в 500 млн, но радуются, что люди сидят по домам.
Казалось бы - солнечная погода и надвигающаяся «выходная» неделя 27 марта должна была погнать петербуржцев на дачи. По данным правительства Ленинградской области, отдохнуть за городской чертой может 1,5 млн петербуржцев. Однако и натурные наблюдения корреспондентов «Фонтанки» и официальные цифры от транспортных предприятий говорят о том, что оставшиеся горожане не спешат покидать Северную столицу.
Как 27 марта рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту, пассажиропоток у пригородных электричек, которыми и пользуются многие дачники, чтобы добраться до загородного жилья, к концу марта упал на 17%. Это заметно и невооруженным глазом. Вечером в пятницу Витебский, Балтийский, Ладожский и Финляндский вокзалы стояли с опустевшими залами. Никаких очередей в кассы.
Витебский вокзал:
Михаил Грачев/"Фонтанка.ру"
Финляндский вокзал:
«Мы, честно говоря, сами были немного удивлены тому, что так мало людей уезжает на электричках. В принципе, в этом году в марте каждый день я последовательно наблюдал, как пассажиров становилось все меньше. Но сегодня-то, в пятницу.. еще меньше вчерашнего», – с растерянностью рассказал один из работников Ладожского вокзала.
Отметим: электрички с 30 марта перейдут на новый режим работы, действовать будут лишь самые популярные направления. Однако нового расписания пока нет.
Любопытно выглядит и ситуация на дорогах в пятницу. В городе к 16:30 произошел всплеск активности автомобилистов – дошло до 7 баллов в «Яндекс.Навигаторе». Сильнее всего был загружен именно центр. Все продолжалось вплоть до самого вечера. При этом выезды из города, по данным «Яндекса», выглядели типично: красные пятна появились на Выборгском и Лениградском шоссе, не очень приятно выглядел выезд на Колтушское. Но не сказать, что все рванули на дачи.
Как рассказали «Фонтанке» в ФКУ «Управление дорог «Север-Запад», которое следит за состоянием федеральных трасс и КАД, никаких аномалий на дорогах не видят. Заторов нет, выезды из города на камерах ФКУ выглядят не более загруженными, чем обычно в рядовую пятницу. Возможно дело в том, что чрезмерно предусмотрительных граждан в Петербурге уже нет. Еще 22 марта «Фонтанка» обратила внимание на скакнувший спрос на аренду дач и загородной недвижимости. Парковки перед жилыми комплексами бизнес и элит-класса опустели минимум на треть еще в начале этой недели.
Общую потерю пассажиров во всем общественном транспорте в эфире телеканала «Санкт-Петербург» отметил и председатель комитета по транспорту Александр Головин. По его словам, по наземному транспорту власти наблюдают падение в среднем на 30%, по метро — уже на 40%, по 1 млн пассажиров каждый день. Снижение пассажиропотока больно ударит по всем транспортным предприятиям, которые за март могут на всех недосчитаться 500 млн рублей выручки.
Также председатель комитета по транспорту подчеркнул, что изменение графика движения электричек, автобусов, метрополитена, трамваев и троллейбусов, а также отмена льгот на неделю – это те меры, которыми городские власти рассчитывают подтолкнуть петербуржцев не выходить на улицу. «Чем больше людей будет дома, тем больше шансов избежать серьезных последствий и чрезвычайной ситуации», – резюмировал чиновник.
Замдиректора СПб ГКУ «Организатор перевозок» Дмитрий Процкий высказался касательно временной приостановки 120-ти автобусных маршрутов. Он объяснил, что власти на неделю заморозили работу только маршрутов с буквой «К», исходя из того, что в социальных маршрутах лучше обстоит ситуация с дезинфекцией.
«Дезинфекция проводится после каждого оборотного рейса. Город Санкт-Петербург еще не в лидерах по коронавирусу, учитывая количество населения. Думаю, что это благодаря принятым мерам, причем не только в общественном транспорте», – сообщил Процкий.
Иронично характеризует ситуацию решение от ГУП «Пассажиравтотранса». С 30 марта все маршруты перейдут на «выходной» режим. Лишь автобусы №90 и №195 будут работать по обычному графику. Оба идут до Южного кладбища.
Напомним, что неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена «выходной» президентом РФ Владимиром Путиным. Чтобы у петербуржцев не было соблазна покидать жилье, губернатор Петербурга Александр Беглов тотально ограничил работу предприятий общественного питания. Все бары, рестораны, кафе, столовые и закусочные не смогут обслуживать посетителей с 28 марта по 5 апреля — только доставлять свою продукцию на дом, в офисы и в номера гостиниц. Проще перечислить то, что будет работать – аптеки, продуктовые магазины, заправочные станции и магазины с товарами первой необходимости.
Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»