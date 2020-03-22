Спрятаться от коронавируса: под Петербургом яростно арендуют дома и дачи

Пока цивилизация катится к концу, самое время с запасами гречи и туалетной бумаги самоизолироваться на даче. Это лучше, чем запереться в душной квартире, решили петербуржцы. И на полтора месяца раньше открыли сезон дачной аренды в Ленобласти.



Заразная заграница на замке, Пулково почти перестал быть международным. А коронавирус заполнил все соцсети. Крупнейшие компании переходят на удаленку, вместо закрытых музеев и театров теперь в моде затворничество.

«Сниму дом или дачу недалеко от города, с марта по сентябрь, бюджет до 60 тысяч рублей. Рассмотрю все предложения!» — пишут петербуржцы однотипные сообщения в профильных сообществах по аренде. А в личном общении подтверждают — бегут подальше от коронавирусной суеты.



Как рассказал «Фонтанке» руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов,

если сравнивать этот март с прошлогодним, то количество запросов на долгосрочную аренду коттеджей в Петербурге и Ленинградской области увеличилось в этом году больше чем в два раза.

«Многие решают переждать пандемию за городом. Кроме того, начался активный период на рынке загородной недвижимости. Благодаря малоснежной зиме он наступил примерно на месяц раньше, чем в прошлом году, что также отразилось на динамике спроса», — отметил Попов.

Сервис Avito видит и другую тенденцию — рост спроса в последнюю неделю по всей стране. Его можно связать с новостной повесткой вокруг коронавируса. По данным сервиса, спрос за 9–15 марта (по сравнению с показателем за 2–8 марта) вырос в Московской области на 19,96%, в Ростовской области — на 25,4%, в Крыму — на 20,3% и на Кубани — на 18,1%. А больше всего в Ленинградской области — сразу на 58%.

По данным «Циан», 20% потенциальных арендаторов рассматривает объекты со ставкой до 50 тыс. в месяц. А 44,2% — до 100 тысяч. Еще 22% подбирают варианты от сотни до 200 тыс. рублей. Бюджет от полумиллиона рассматривают единицы — всего 1,5%. В основном запросы приходятся на коттеджи Всеволожского и Выборгского районов, а также Сестрорецк (26%,16% и 15% соответственно).



Арендодатели пока не начали задирать цены. По данным Avito, они остались на прежнем уровне: 40 тыс. рублей за добротный дом и 25 тыс. рублей за простенькую дачу. По информации «Циан», средняя стоимость дорогого коттеджа в долгосрочную аренду составляет в Петербурге 198 тысяч рублей при средней площади 260 кв. м. Относительно начала марта средняя ставка выросла на 5%. А в Ленинградской области это 110 тысяч рублей (за 213 кв. м), и это даже дешевле на тысячу, чем было в начале марта.

Цены есть на любой кошелек и вполне могут стать альтернативой не только для олигархов, но и обладателей бюджетной квартиры в Петербурге. Например, одноэтажный деревянный домик в Комарово, на две спальни, с баней и верандой, в 25 минутах ходьбы от залива, стоит 65 тысяч рублей в месяц. Дача на 50 квадратов в СНТ Озерный Ручей, с туалетом, мангалом, качелями и спутниковым приемником обойдется в 35 тысяч рублей. Но до благ цивилизации нужно будет ехать 10 км. А за 25 тысяч на всё лето сдается дом в тихом садоводстве «Лебедевка» в 25 км от Выборга. Лес, озеро, речка в двух минутах. Два раза в неделю приезжает машина со свежими продуктами от местных фермеров. Есть три спальных комнаты и кухня-прихожая на 15 метров. Плюс хозяева предлагают заняться натуральным хозяйством в теплице.



Есть проблема с качественным жильем. Дома в аренду в Ленобласти — это совсем не то же самое, что в Финляндии. Генеральный директор Knight Frank Санкт-Петербург Николай Пашков сетует, что есть много переоцененных предложений. Например, скромный коттедж на озере Зеркальное на 150 кв. м может обходиться 250 тысяч в месяц.

«Рынок в Ленобласти развит достаточно слабо. Хороших предложений на рынке немного, и они сильно дорогие. Дома в садоводствах часто выставляются в неадекватном соотношении цены и качества. Но торг всегда возможен», — отметил он.

Генеральный директор Группы компаний «Плюс» Валерия Костина отметила, что также наблюдается и рост спроса не только на аренду, но и на покупку загородного жилья. Люди интересуются Курортным и Всеволожским районом, Юкки: «Работаем в авральном, немного хаотичном режиме. Сейчас всплеск».

Значительная часть арендаторов, по словам риелторов, снимает жилье уже даже не на лето, а на более долгий срок — от четырех до шести месяцев, явно надеясь досидеть за городом до холодов. Если ситуация изменится в положительную сторону и оживет выездной туризм, то, может быть, они покинут убежища и раньше.

