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28.03.2020 15:29
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Российский Интернет станет доступней с 1 апреля. Лета решили не ждать

Часть сервисов в рунете, доступ к которым Владимир Путин велел сделать бесплатным, заработает в таком формате через три дня. Список Кириенко не назвал.

Слова первого заместителя руководителя администрации президента 28 марта приводит ТАСС. Высказался Сергей Кириенко во время онлайн-трансляции запуска проекта для школьников «Большая перемена». Часть сервисов будет доступна с персональных компьютеров с 1 апреля, а не с 1 июня, как просил президент. Речь идет о минимальном наборе «ключевых отечественных сервисов», однако списка их пока нет.

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Комментарии (1)

alexey_leonov
Опубликуйте кто-нибудь список этот российских интернет-говносервисов, чтобы сразу понимать куда нужно никогда не заходить и немедленно отписаться, если раньше тупил и туда вступил!
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