Российский Интернет станет доступней с 1 апреля. Лета решили не ждать

Часть сервисов в рунете, доступ к которым Владимир Путин велел сделать бесплатным, заработает в таком формате через три дня. Список Кириенко не назвал.



Слова первого заместителя руководителя администрации президента 28 марта приводит ТАСС. Высказался Сергей Кириенко во время онлайн-трансляции запуска проекта для школьников «Большая перемена». Часть сервисов будет доступна с персональных компьютеров с 1 апреля, а не с 1 июня, как просил президент. Речь идет о минимальном наборе «ключевых отечественных сервисов», однако списка их пока нет.

