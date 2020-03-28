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28.03.2020 14:00
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«Пожалуйста, служите». Беглов планирует организовать видеотрансляцию богослужений хотя бы из пяти храмов

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал запрет на посещение храмов до 5 апреля. Он подчеркнул, что религиозные объекты не закрываются, но призвал организовывать онлайн-трансляции ритуалов.

«Кто сказал, что церкви закрыли, или синагоги, или мечети? Службы продолжатся, но все культовые сооружения являются тоже общественными некоммерческими организациями, на которые распространяется тот же самый закон, — заявил губернатор журналистам 28 марта. — Пожалуйста, служите. Но тем, кто хотел посетить их, — существует определенный запрет».

По словам губернатора, чиновники оказывают помощь в организации видеотрансляций служб.

«Устанавливаем соответствующие камеры тем, кто к нам обратился, есть группа айтишников, которая оказывает помощь. И мы бы хотели, чтобы первые хотя бы пять наших главных культовых сооружений имели возможность транслировать службы». Называть эту пятерку губернатор не стал: по его словам, все зависит от того, кто подаст заявки.

Ранее правительство города своим постановлением запретило с 28 марта до 5 апреля посещать религиозные объекты. Петербургская епархия ответила, что церкви продолжат работать, а Московская патриархия назвала запрет неконституционным.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

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nuga
Беглов перепутал храм с оперным театром. Людям не трансляции нужны,а причастие,. Беглов не в теме,невежественен. Бывший коммунист из ЦК Обкома,это многое объясняет. Светский человек лезет в то ,в чем и хрена не мыслит. Помолчал бы лучше
Саша Иванов
Глава комитета по культуре Константин Сухенко объяснил, почему прямые трансляции из петербургских театров и музеев будут невозможны, хотя в постановлении за подписью Александра Беглова ничего об этом не говорится.
«Фонтанка.ру» обращает внимание читателей, что наш проект «Без антракта» продолжит работу. В настоящее время мы ведем переговоры с актерами, музыкантами и лекторами, рассчитывая проводить прямые эфиры из квартир и студий.
Ура!!! Наконец-то. Культуре - НЕТ!!! Религии - ДА! И это - СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО??
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