«Пожалуйста, служите». Беглов планирует организовать видеотрансляцию богослужений хотя бы из пяти храмов

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал запрет на посещение храмов до 5 апреля. Он подчеркнул, что религиозные объекты не закрываются, но призвал организовывать онлайн-трансляции ритуалов.



«Кто сказал, что церкви закрыли, или синагоги, или мечети? Службы продолжатся, но все культовые сооружения являются тоже общественными некоммерческими организациями, на которые распространяется тот же самый закон, — заявил губернатор журналистам 28 марта. — Пожалуйста, служите. Но тем, кто хотел посетить их, — существует определенный запрет».