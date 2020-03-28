«Пожалуйста, служите». Беглов планирует организовать видеотрансляцию богослужений хотя бы из пяти храмов
Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал запрет на посещение храмов до 5 апреля. Он подчеркнул, что религиозные объекты не закрываются, но призвал организовывать онлайн-трансляции ритуалов.
«Кто сказал, что церкви закрыли, или синагоги, или мечети? Службы продолжатся, но все культовые сооружения являются тоже общественными некоммерческими организациями, на которые распространяется тот же самый закон, — заявил губернатор журналистам 28 марта. — Пожалуйста, служите. Но тем, кто хотел посетить их, — существует определенный запрет».
По словам губернатора, чиновники оказывают помощь в организации видеотрансляций служб.
«Устанавливаем соответствующие камеры тем, кто к нам обратился, есть группа айтишников, которая оказывает помощь. И мы бы хотели, чтобы первые хотя бы пять наших главных культовых сооружений имели возможность транслировать службы». Называть эту пятерку губернатор не стал: по его словам, все зависит от того, кто подаст заявки.
Ранее правительство города своим постановлением запретило с 28 марта до 5 апреля посещать религиозные объекты. Петербургская епархия ответила, что церкви продолжат работать, а Московская патриархия назвала запрет неконституционным.