FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +1
77.73р85.74р
28.03.2020 13:17
1
Печать

В поисках закладчика петербургские полицейские наткнулись на бегуна с ножом. В него пришлось стрелять

Оперативники из полиции Выборгского района Петербурга задержали вероятного наркодилера, но пока что вменяют ему нападение на сотрудника. Руку с ножом пришлось прострелить из табельного оружия.

Об этом 28 марта сообщает региональное управление МВД. Полицейские вышли на след вероятного наркодилера вечером накануне, завидев сотрудников он бросился наутек и попытался спрятаться среди гаражей. Оперативники бросились за ним, когда подозреваемый был практически пойман, он достал нож. «Полицейский для отражения нападения, согласно закону «О полиции», произвел выстрел в руку, в которой находился нож. Сразу же сотрудник полиции оказал первую медицинскую помощь раненому. На место была вызвана бригада сотрудников скорой медицинской помощи, мужчину госпитализировали», — добавили в ГУ.

Сейчас задержанного проверяют как наркоторговца, материалы о стрельбе переданы следственным органам.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

veteran78
Решил раскрутиться по полной все кризисы хитрюга переседит на казенной пайке.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний