В поисках закладчика петербургские полицейские наткнулись на бегуна с ножом. В него пришлось стрелять

Оперативники из полиции Выборгского района Петербурга задержали вероятного наркодилера, но пока что вменяют ему нападение на сотрудника. Руку с ножом пришлось прострелить из табельного оружия.



Об этом 28 марта сообщает региональное управление МВД. Полицейские вышли на след вероятного наркодилера вечером накануне, завидев сотрудников он бросился наутек и попытался спрятаться среди гаражей. Оперативники бросились за ним, когда подозреваемый был практически пойман, он достал нож. «Полицейский для отражения нападения, согласно закону «О полиции», произвел выстрел в руку, в которой находился нож. Сразу же сотрудник полиции оказал первую медицинскую помощь раненому. На место была вызвана бригада сотрудников скорой медицинской помощи, мужчину госпитализировали», — добавили в ГУ.

