«Внутри ведётся трансляция для тех, кто дома». Бары на Думской закрываются от полиции вместе с людьми
На Думской улице полиция не может добиться, чтобы люди покинули бары. Как передает в ночь на 28 марта корреспондент «Фонтанки», заведения либо закрываются от правоохранителей с людьми и музыкой изнутри, либо из-за закрытых дверей заявляют, что там «ведётся трансляция для граждан, которые находятся дома».
Уже тридцать минут десятка три омоновцев и полицейских не могут прекратить жизнедеятельность баров на Думской улице. По информации «Фонтанки», некоторые заведения за два часа до рейда предупредили посетителей, что танцпол и бар продолжат работать после полуночи, но за запертыми дверями.
Напомним, ОМОН появился на Думской ровно за полчаса до полуночи.
Напомним, с 28 марта по 5 апреля в целях предотвращения распространения нового коронавируса в Петербурге закрываются все рестораны, бары и непродовольственные магазины. Неделя объявлена нерабочей с сохранением зарплат сотрудникам, однако позже Кремль разъяснил, что работать можно на удаленке.