На Думской улице полиция не может добиться, чтобы люди покинули бары. Как передает в ночь на 28 марта корреспондент «Фонтанки», заведения либо закрываются от правоохранителей с людьми и музыкой изнутри, либо из-за закрытых дверей заявляют, что там «ведётся трансляция для граждан, которые находятся дома».



Уже тридцать минут десятка три омоновцев и полицейских не могут прекратить жизнедеятельность баров на Думской улице. По информации «Фонтанки», некоторые заведения за два часа до рейда предупредили посетителей, что танцпол и бар продолжат работать после полуночи, но за запертыми дверями.