FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: 0
77.73р85.74р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

28.03.2020 00:38
1
Печать

«Внутри ведётся трансляция для тех, кто дома». Бары на Думской закрываются от полиции вместе с людьми

На Думской улице полиция не может добиться, чтобы люди покинули бары. Как передает в ночь на 28 марта корреспондент «Фонтанки», заведения либо закрываются от правоохранителей с людьми и музыкой изнутри, либо из-за закрытых дверей заявляют, что там «ведётся трансляция для граждан, которые находятся дома».

Уже тридцать минут десятка три омоновцев и полицейских не могут прекратить жизнедеятельность баров на Думской улице. По информации «Фонтанки», некоторые заведения за два часа до рейда предупредили посетителей, что танцпол и бар продолжат работать после полуночи, но за запертыми дверями.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Напомним, ОМОН появился на Думской ровно за полчаса до полуночи.

Напомним, с 28 марта по 5 апреля в целях предотвращения распространения нового коронавируса в Петербурге закрываются все рестораны, бары и непродовольственные магазины. Неделя объявлена нерабочей с сохранением зарплат сотрудникам, однако позже Кремль разъяснил, что работать можно на удаленке.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

математик
неуважительно. Закон есть закон: все должны выполнять.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний