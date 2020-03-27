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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 23:58
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В Петербурге начались коронавирусные рейды. ОМОН проверяет, закрылись ли бары на «нерабочую неделю»

Петербургские бары заканчивают последнюю рабочую смену перед тем, как закрыться на неделю. Всех посетителей предупреждают, что вечер пятницы 27 марта — последний шанс в ближайшие семь дней отдохнуть не у себя дома.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», ровно в 23:30 с Невского проспекта на Думскую улицу свернула машина ОМОНа. Некоторые заведения сразу же начали закрываться, другие решили дожидаться «нулей». Напомним, с 28 марта по 5 апреля в целях предотвращения распространения нового коронавируса в Петербурге закрываются все рестораны, бары и непродовольственные магазины. Неделя объявлена нерабочей с сохранением зарплат сотрудникам, однако позже Кремль разъяснил, что работать можно на удаленке.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Достаточно вежливого участкового по форме с шариковой ручкой, рацией и папкой. На танках в полной выкладке ротой шухер на районе наводить не обязательно и затратно.
artt
время опричников пришло. навсегда.
aringa
а почему не масках и спецкастюмах?
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