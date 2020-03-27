В Петербурге начались коронавирусные рейды. ОМОН проверяет, закрылись ли бары на «нерабочую неделю»
Петербургские бары заканчивают последнюю рабочую смену перед тем, как закрыться на неделю. Всех посетителей предупреждают, что вечер пятницы 27 марта — последний шанс в ближайшие семь дней отдохнуть не у себя дома.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», ровно в 23:30 с Невского проспекта на Думскую улицу свернула машина ОМОНа. Некоторые заведения сразу же начали закрываться, другие решили дожидаться «нулей». Напомним, с 28 марта по 5 апреля в целях предотвращения распространения нового коронавируса в Петербурге закрываются все рестораны, бары и непродовольственные магазины. Неделя объявлена нерабочей с сохранением зарплат сотрудникам, однако позже Кремль разъяснил, что работать можно на удаленке.