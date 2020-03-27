В Купчино «Мерседес» вытолкнул «Сузуки» во встречный «Фиат»
Два человека пострадали в результате ДТП во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, 27 марта около 17:45 на улице Олеко Дундича, 29, столкнулись три легковых автомобиля. По предварительной информации, 31-летний мужчина на «Мерседесе», двигаясь по улице Олеко Дундича от Загребского бульвара к Бухарестской клице, при перестроении ударил «Сузуки» под управлением 35-летней женщины, и её откинуло на встречную полосу в «Фиат», за рулём которого был 49-летний мужчина.
Пострадали водитель «Сузуки» и 47-летняя пассажирка «Фиата». Оба с травмами средней степени тяжести доставлены в НИИ имени Джанелидзе.