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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 18:41
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В Перми мужчину оштрафовали за фейковые сообщения о смерти пациентки с коронавирусом

Жителя Перми оштрафовали за распространение фейка о смерти пациентки с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба краевой полиции 27 марта.

Накануне полицейские заметили комментарий на одном из новостных порталов, в котором сообщалось о смерти женщины в больнице. У пациентки диагностировали коронавирус. Оперативники установили личность пользователя, распространяющего ложные сведения. Им оказался 24-летний житель Перми. Мировой суд Орджоникидзевского района оперативно оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге полиция пригласила на беседу автора тревожных сообщений о коронавирусе. Сам горожанин заявил, что обменивался сообщениями с друзьями, кто-то вырезал его фазу и пустил по цепочке. К административной ответственности его привлекать не стали.

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