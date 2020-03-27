В Перми мужчину оштрафовали за фейковые сообщения о смерти пациентки с коронавирусом
Жителя Перми оштрафовали за распространение фейка о смерти пациентки с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба краевой полиции 27 марта.
Накануне полицейские заметили комментарий на одном из новостных порталов, в котором сообщалось о смерти женщины в больнице. У пациентки диагностировали коронавирус. Оперативники установили личность пользователя, распространяющего ложные сведения. Им оказался 24-летний житель Перми. Мировой суд Орджоникидзевского района оперативно оштрафовал его на 30 тысяч рублей.
Ранее в Петербурге полиция пригласила на беседу автора тревожных сообщений о коронавирусе. Сам горожанин заявил, что обменивался сообщениями с друзьями, кто-то вырезал его фазу и пустил по цепочке. К административной ответственности его привлекать не стали.