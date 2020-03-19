Четыре дня он был «звездой» мессенджеров и соцсетей, а затем газет, радио и телевидения. Его даже разоблачал сам Соловьев. Его никто не видел в лицо, но многие знают по голосу.

Он сказал, что закроют дороги, небо, школы и ТЦ. Полиция пришла к тому, кто предсказал самоизоляцию Москвы и Петербурга

автор фото Олег Харсеев/Коммерсантъ

В выходные, 14 и 15 марта, в мессенджерах и соцсетях молниеносно стало распространяться голосовое сообщение. 20 секунд мужской голос пугал тем, что в ближайшие две недели закроются РЖД, аэропорты, школы и торговые центры. В Москве, где за последнюю неделю резко увеличилось количество заболевших коронавирусом, и посаженных на карантин, это вызвало такую панику, что власти были вынуждены официально все опровергать. Выступил и Владимир Путин. После этого молниеносно отреагировали столичные силовики, пригрозившие за распространение фейков уголовными делами.



Автора голосового сообщения нашли в Петербурге. Полиция пригласила его для объяснений, после чего в СМИ пришел релиз, что умысла пугать россиян у автора не было. «Фонтанка» нашла мужчину и поговорила с ним о том, как это - слышать свой голос из всех «утюгов». Ему 41 год, он не производит впечатление паникера. Своего имени он попросил не публиковать. Для удобства читателей будем называть его Михаилом.

«Это было сообщение было адресовано близким друзьям в закрытую группу в Watsapp, где всего 11 человек. В сообщении было мое собственное мнение и ничего более. Как это сообщение превратилось в такую волну и лаву, я до сих пор не понимаю», - говорит Михаил.

В четырехминутном сообщении он размышлял над тем, что все прыгают-бегают, ходят по тусовкам-дискотекам, и никто не думает о детях- семьях, а лучше бы посидели дома пару недель, запаслись продуктами.

«Оно касалось только меня и моих друзей. Но кто-то отправил жене, кто-то маме, кто-то другу. Потом это набрало обороты. За сутки это сообщение уже прослушали миллионы. Наверно, даже десятки миллионов», - говорит Михаил.



Обороты набирали не 4 минуты, а всего 20 секунд, которые при многочисленной пересылке кто-то отрезал.

«Транслировали цитату о том, что все закроется: метро закроется, РЖД закроется, аэропорт закроется. Это не цитата, это были мои выводы, - объясняет петербуржец. - Просто была выдернула информация из контекста. Эту информацию предвещал еще долгий текст на четыре минуты. А телеканалы транслировали секунды из моего сообщения. Из него просто сделали хайп. Нарезали по кусочкам и подали в нужном виде».

А потом Михаил оказался в осаде. Ему звонили даже из-за границы. Знакомые, узнавшие его по голосу, писали, требовали, возмущались:

«У меня четыре дня ада. Я заблокировал все свои соцсети. И не могу больше отвечать на звонки. На вопросы журналистов в том силе. Вам я ответил, потому что немного подуспокоился».

17 марта его 20 секунд дошли до федеральных телеэфиров. Послушать тревожащие секунды своим зрителям предложили авторы общественно-политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым». И вот тогда за Михаилом пришла полиция.



«Со мной общались. Меня никто не ловил, мне позвонили. Попросили дать комментарий. Я спокойно приехал. Спокойно дал комментарий. И спокойно уехал. Никто не заводил на меня никакого дела. Никто меня не трогал».

За эти несколько дней сбылись многие «предсказания» мужчины. Так что совсем уж фейком его предположение наверно, сложно назвать. Как он все предугадал, Михаил не знает до сих пор: «Мое мнение такое же, как и у всех. Я читаю газеты, смотрю телевизор и слушаю радио. Как мое обращение к близким людям, стало обращением к миру, я не знаю».

Татьяна Востроилова, «Фонтанка.ру»

Указ о переводе Москвы в режим повышенной готовности мэр столицы Сергей Собянин подписал 5 марта. Были ужесточены меры против распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В указе, в частности, говорилось о запрете собираться больше 5000 человек. К 16 марта эта цифра сократилась до 50 людей в помещениях. Эта меры фактически закрыла театры, музеи и сильно усложнила жизнь торговым центрам.



С 15 марта было отменилось железнодорожное сообщение с Латвией, Украиной и Молдовой. Авиасообщение с Европой и США практически остановлено.



С 16 марта школы и вузы Москвы и Петербурга было предложено перейти на дистанционное обучение. В Петербурге ограничение в 50 человек ввели с 18 марта. 19 марта по всей России ввели режим повышенной готовности. Всего в стране зафиксировано 199 случаев инфекции, из которых 10 в Петербурге.