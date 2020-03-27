АО «АвтоВАЗ» объявило добровольный отзыв 381 автомобиля LADA Vesta. За март 2020 года это уже вторая сервисная кампания для «Вест» и третья — для «Лад» в целом.



Как сообщает 27 марта пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали автомобили, проданные с сентября 2019 года по настоящее время. VIN-коды машин указаны в перечне, опубликованном на сайте ведомства.

«Вестам» потребовалось проверить соответствие комплектации обивки центральной стойки кузова. В дилерских центрах на попавших под отзыв автомобилях ее заменят бесплатно для владельцев.