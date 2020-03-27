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27.03.2020 17:45
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«АвтоВАЗ» третий раз за месяц отзывает новые «Лады». Теперь проверят обивку у «Вест»

Фото: АО «АвтоВАЗ»

АО «АвтоВАЗ» объявило добровольный отзыв 381 автомобиля LADA Vesta. За март 2020 года это уже вторая сервисная кампания для «Вест» и третья — для «Лад» в целом.

Как сообщает 27 марта пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали автомобили, проданные с сентября 2019 года по настоящее время. VIN-коды машин указаны в перечне, опубликованном на сайте ведомства.

«Вестам» потребовалось проверить соответствие комплектации обивки центральной стойки кузова. В дилерских центрах на попавших под отзыв автомобилях ее заменят бесплатно для владельцев.

В середине марта Волжский автозавод объявил отзыв более чем 12 тысяч автомобилей моделей LADA Vesta, LADA Xray и LADA Largus, которые тоже были проданы с сентября 2019 года, для проверки обратного клапана вакуумного усилителя тормоза. А через неделю отозвали 1278 Xray, реализованных за тот же период, но уже из-за жгута панели приборов.

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