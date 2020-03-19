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19.03.2020 14:45
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Новые LADA Xray отзывают второй раз за месяц, но уже по другой причине

Фото: «АвтоВАЗ»

ПАО «АвтоВАЗ» отзывает автомобили LADA Xray, проданные за последние полгода. Неделю назад автогигант уже объявлял об отзыве более чем 12 тысяч новых «Лад», среди которых были и Xray. Но причины сервисных кампаний разные.

Как сообщает 19 марта пресс-служба Росстандарта, Волжский автозавод отзывает 1278 автомобилей LADA Xray, которые были проданы с сентября 2019 года по февраль 2020 года. Им потребовалась проверка правильности трассировки жгута панели приборов.

VIN-коды попавших под отзыв автомобилей опубликованы в перечне на сайте Росстандарта. В дилерских центрах на всех машинах проверят трассировку жгута и при необходимости закрепят его. Все работы будут выполнены бесплатно для автовладельцев.

Напомним, что 12 марта АвтоВАЗ объявил отзывную кампанию для автомобилей LADA Vesta, Xray и Largus, также проданных с сентября прошлого года. У них могут быть проблемы с работоспособностью обратного клапана вакуумного усилителя тормоза.

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