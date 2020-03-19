ПАО «АвтоВАЗ» отзывает автомобили LADA Xray, проданные за последние полгода. Неделю назад автогигант уже объявлял об отзыве более чем 12 тысяч новых «Лад», среди которых были и Xray. Но причины сервисных кампаний разные.



Как сообщает 19 марта пресс-служба Росстандарта, Волжский автозавод отзывает 1278 автомобилей LADA Xray, которые были проданы с сентября 2019 года по февраль 2020 года. Им потребовалась проверка правильности трассировки жгута панели приборов.

VIN-коды попавших под отзыв автомобилей опубликованы в перечне на сайте Росстандарта. В дилерских центрах на всех машинах проверят трассировку жгута и при необходимости закрепят его. Все работы будут выполнены бесплатно для автовладельцев.