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12.03.2020 14:15
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«АвтоВАЗ» отзывает более 12 тысяч новых «Лад» из-за проблем с тормозами

Фото: АО «АвтоВАЗ»

АО «АвтоВАЗ» объявило сервисную кампанию, под которую попали тысячи новых LADA Vesta, Xray и Largus. У них будут менять обратный клапан в тормозах.

Как сообщает 12 марта пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 12 192 автомобиля LADA Vesta, LADA Xray и LADA Largus, проданные с сентября 2019 года по настоящее время. Причиной стала проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза.

На всех попавших под сервисную кампанию автомобилях в дилерских центрах заменят обратный клапан вакуумного усилителя тормоза. Работы выполнят бесплатно для владельцев. Перечень VIN-кодов машин, которые необходимо предоставить дилеру для замены клапана, опубликован на сайте Росстандарта.

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