Суд арестовал экс-главу МИД Украины Кожару

Суд в Киеве арестовал до 25 мая экс-главу МИД Украины Леонида Кожару, который подозревается в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.

«Шевченковский райсуд Киева арестовал экс-министра иностранных дел Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве своего товарища. Кожару берут под стражу до 25 мая», — передает «Украинская правда» 27 марта. Он может выйти на свободу, если внесет залог в размере 14,1 млн гривен ($ 498 тыс.).

Леонида Кожару заподозрили в том, что смерть руководителя рекламного холдинга Atlantic Group Сергея Старицкого, которая произошла 21 февраля в загородном доме экс-министра во время застолья, не была случайной. До сегодняшнего дня основной версией произошедшего было самоубийство.