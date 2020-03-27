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27.03.2020 17:18
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Суд арестовал экс-главу МИД Украины Кожару

Суд в Киеве арестовал до 25 мая экс-главу МИД Украины Леонида Кожару, который подозревается в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.

«Шевченковский райсуд Киева арестовал экс-министра иностранных дел Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве своего товарища. Кожару берут под стражу до 25 мая», — передает «Украинская правда» 27 марта. Он может выйти на свободу, если внесет залог в размере 14,1 млн гривен ($ 498 тыс.).

Леонида Кожару заподозрили в том, что смерть руководителя рекламного холдинга Atlantic Group Сергея Старицкого, которая произошла 21 февраля в загородном доме экс-министра во время застолья, не была случайной. До сегодняшнего дня основной версией произошедшего было самоубийство.

В день ЧП тело погибшего нашли с огнестрельным ранением в голову, а пистолет находился в него в руке. Однако, по заключению патологоанатома, которого цитирует брат убитого Юрий Воловик, Старицкий был убит выстрелом в голову с расстояния не менее трех метров.

В конце марта замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве Старицкого, их связывали дружеские отношения. В середине 2000-х годов Старицкий возглавлял правление телеканала «Интер» и являлся основателем издательской компании «Спорт Медиа проект».

Леонид Кожара возглавлял министерство иностранных дел Украины с декабря 2012 года по февраль 2014 года. До этого был депутатом Верховной рады от Партии регионов и советником экс-президента Виктора Януковича по международным вопросам.

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