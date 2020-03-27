Посидите дома. «Победа» ставит на паузу перелёты по России

На два месяца приостановлены вылеты международных и внутренних рейсов авиакомпании «Победа». Об этом перевозчик сообщил 27 марта.
Как объяснили в авиакомпании, лоукостеры «Победы» не будут летать ни по стране, ни за её пределами с 1 апреля до 31 мая. Остановить выполнение регулярных рейсов по всем направлениям маршрутной сети решено в связи с постановлением правительства, которое вводит запрет на полёты из России за рубеж.
«Мы абсолютно солидарны с принятым правительством решением. Сейчас самое главное — это здоровье наших граждан. Поэтому мы приостанавливаем полеты и призываем всех по возможности оставаться дома», — заявил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков. Пауза в работе позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе.
Пассажиры, которые приобрели билеты на апрель и май, смогут вернуть деньги в личном кабинете. Отмечается, что потратить их можно будет в течение года на другие билеты «Победы».
«Фонтанка» продолжает следит за ситуацией с пандемией коронавируса в режиме онлайн.