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27.03.2020 15:37
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«Людей, как тараканов»: Лукашенко посчитал «печальным» градостроительный опыт Москвы

Минск не должен строить чрезмерное количество нового жилья, чтобы не повторить «печальный опыт» российской столицы. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 27 марта во время поездки на завод «Белгипс».

«Для нас жилье в Минске уже не проблема. Скажу честно, нам и не нужно столько строить жилья в Минске, ибо мы повторим печальный опыт Москвы», — сообщил он. Слова президента в пятницу приводит агентство «Белта». Как оказалось, Лукашенко не хотел бы, чтобы город стал похожим на «Нью-Йорк, Лондон» и в результате стал «огромным агломератом, где людей, как тараканов». «Разве это жизнь?» — подытожил он.

Глава республики подчеркнул, что земельные участки в Белоруссии легче других могут получить те организации, у которых есть собственные строительные ресурсы.

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Комментарии (5)

***_555
В Минске живёт 20% населения страны.
Klaus_Nesanta
Сколько у нас напринимали так называемых "национальных проектов" - 8 или 10? И кто их помнит? Все они должны быть заменены на один - программа по заселению территорий России с помощью стандартных коммуникаций - дорога, электричество, газ в каждый населенный пункт. Нечего всем переться в Москву и Питер, других поселений в стране навалом, но если до них не добраться, кто захочет там жить? И не надо говорить, что там нет работы - это другой вопрос. Есть там работа или нет - неважно, основные коммуникации для обеспечения жизни должны быть: дорога, электричество, газ.
alex-un
Завидует "батька". "Лиса, не сумев дотянуться до винограда, сказала, что он зеленый".
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