«Людей, как тараканов»: Лукашенко посчитал «печальным» градостроительный опыт Москвы

Минск не должен строить чрезмерное количество нового жилья, чтобы не повторить «печальный опыт» российской столицы. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 27 марта во время поездки на завод «Белгипс».



«Для нас жилье в Минске уже не проблема. Скажу честно, нам и не нужно столько строить жилья в Минске, ибо мы повторим печальный опыт Москвы», — сообщил он. Слова президента в пятницу приводит агентство «Белта». Как оказалось, Лукашенко не хотел бы, чтобы город стал похожим на «Нью-Йорк, Лондон» и в результате стал «огромным агломератом, где людей, как тараканов». «Разве это жизнь?» — подытожил он.