На Южной магистрали в Пушкинском районе начали укладку асфальта. Рабочее движение откроют к концу июня
На Южной магистрали, которая строится в Пушкинском районе, началась укладка нижних слоев асфальта. Как рассказали «Фонтанке» в СК «Орион плюс», рабочее движение на магистрали и Сарицкой улице, которые являются частью одного проекта, должны открыть к концу мая.
Изначально эти сроки были установлены исходя из сроков проведения Петербургского международного экономического форума. Несмотря на отмену мероприятия, график работ не меняется.
СК «Орион плюс» в декабре 2019 года начала работы на первом этапе строительства участка Южной магистрали от Волхонского шоссе до Соколиной улицы и Сарицкой улицы от Соколиной улицы до Петербургского шоссе (Южно-Волхонской дороги). Этот этап включает строительство Сарицкой улицы от Южной магистрали до Переведенской улицы и самой Южной магистрали от Сарицкой улицы до продолжения Ленинградского шоссе. Всего на эти работы из бюджета выделено 915,8 млн рублей. Окончательно работы должны завершиться до конца октября 2020 года.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
На второй и третий этапы этого проекта уже предусмотрено финансирование из федерального бюджета.
В конце марта началась укладка нижних слоев асфальта на Южной магистрали. По данным на 26 марта, уложено 20% первого слоя из почти 50 тыс. квадратных метров покрытия.
Как пояснили в пресс-службе СК «Орион плюс», если брать в целом весь проект, то разработка грунта завершена на 90%, ливневая канализация готова на 60%, дорожная одежда — на 65%. Всего по проекту планируется помимо непосредственно проезжей части оборудовать 8,5 тыс. кв. метров тротуаров, установить шумозащитные экраны на протяжении 2,3 км дороги и благоустроить территорию, создав газоны площадью более 22 тыс. кв. м.
Строящиеся участки дороги находятся в непосредственной близости от железнодорожных станций, Сарицкая улица и вовсе проходит параллельно железной дороге Варшавского направления. Рядом две федеральные автомагистрали — М-10 и М-20, обеспечивающие быстрое сообщение с Москвой, странами Балтии и Центральной Европы. В 10 км — аэропорт Пулково, а в 15 км — Морской торговый порт.
Главная задача новых улиц — обеспечить связь развивающихся территорий Пушкинского района города, прилегающих к конгрессно-выставочному центру «Экспофорум», с Волхонским и Петербургским шоссе.
Интересно, что новая Сарицкая улица будет носить вполне историческое имя. Сарица — первое название Царского села и окружающей местности, известное с XV века. Присвоено будущей улице в Пушкинском районе оно было еще в 2012 году решением топонимической комиссии.
В феврале 2020 года комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга поручил до июля 2021 года подготовить проект планировки территории для строительства нового отрезка скоростной трассы — Южной широтной магистрали, который свяжет Волхонское шоссе с Пушкином и развязками КАД на пересечении с Сарицкой улицей, Петербургским шоссе и шоссе Подбельского.