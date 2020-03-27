На Южной магистрали, которая строится в Пушкинском районе, началась укладка нижних слоев асфальта. Как рассказали «Фонтанке» в СК «Орион плюс», рабочее движение на магистрали и Сарицкой улице, которые являются частью одного проекта, должны открыть к концу мая.

Изначально эти сроки были установлены исходя из сроков проведения Петербургского международного экономического форума. Несмотря на отмену мероприятия, график работ не меняется.

СК «Орион плюс» в декабре 2019 года начала работы на первом этапе строительства участка Южной магистрали от Волхонского шоссе до Соколиной улицы и Сарицкой улицы от Соколиной улицы до Петербургского шоссе (Южно-Волхонской дороги). Этот этап включает строительство Сарицкой улицы от Южной магистрали до Переведенской улицы и самой Южной магистрали от Сарицкой улицы до продолжения Ленинградского шоссе. Всего на эти работы из бюджета выделено 915,8 млн рублей. Окончательно работы должны завершиться до конца октября 2020 года.