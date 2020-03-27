ЧП напротив «Петроэлектросбыта»: Пенсионер заявил, что устал жить без электричества

Пожилой петербуржец устроил ЧП у отделения «Петроэлектросбыта» во Фрунзенском районе Петербурга. Он получил ожоги головы, лица и дыхательных путей. Прибывшим медикам сообщил, что поступил так, потому что сотрудники компании не меняют счётчик в его квартире на Белградской, 24, из-за чего он неделю живёт без электричества.



Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, мужчина увезли вчера около двух часов дня с Будапештской улице, 11. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Помимо лица, пострадали руки.