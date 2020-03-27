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27.03.2020 11:12
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ЧП напротив «Петроэлектросбыта»: Пенсионер заявил, что устал жить без электричества

Пожилой петербуржец устроил ЧП у отделения «Петроэлектросбыта» во Фрунзенском районе Петербурга. Он получил ожоги головы, лица и дыхательных путей. Прибывшим медикам сообщил, что поступил так, потому что сотрудники компании не меняют счётчик в его квартире на Белградской, 24, из-за чего он неделю живёт без электричества.

Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, мужчина увезли вчера около двух часов дня с Будапештской улице, 11. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Помимо лица, пострадали руки.

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Комментарии (5)

ShyTaty
Пока мы подключали дом в газу во Всеволожском районе Лен области я тоже была близка к акту самосожжения. Они просто издеваются над людьми.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Ему квартиру обесточили или нет? Это важно.
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