ФАС изучит признаки картельного соглашения на рынке продажи гречки

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного соглашения на рынке гречки. Об этом 27 марта сообщил глава организации Игорь Артемьев.

Как в пятницу пишет РИА Новости со ссылкой на его слова, специалисты начали проверку. Если подозрение подтвердится, виновных ждёт уголовная ответственность. Наказание варьируется от шести лет лишения свободы до штрафа в миллион рублей.

Картельным соглашением называют сговор между игроками рынка, которые решают влиять на ценовую политику в свою пользу, регулируя объёмы закупки и продажи. Крупы и медицинские изделия сейчас оказались особенно востребованными из-за ситуации с коронавирусом, в магазинах цены на них в некоторых сетях выросли до 15–20%. Накануне «Фонтанка» писала о том, что во время сверхажиотажного спроса начала пандемии россияне накупили гречки и консервов на трёхмесячный запас.