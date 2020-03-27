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27.03.2020 11:02
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ФАС изучит признаки картельного соглашения на рынке продажи гречки

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного соглашения на рынке гречки. Об этом 27 марта сообщил глава организации Игорь Артемьев.

Как в пятницу пишет РИА Новости со ссылкой на его слова, специалисты начали проверку. Если подозрение подтвердится, виновных ждёт уголовная ответственность. Наказание варьируется от шести лет лишения свободы до штрафа в миллион рублей.

Картельным соглашением называют сговор между игроками рынка, которые решают влиять на ценовую политику в свою пользу, регулируя объёмы закупки и продажи. Крупы и медицинские изделия сейчас оказались особенно востребованными из-за ситуации с коронавирусом, в магазинах цены на них в некоторых сетях выросли до 15–20%. Накануне «Фонтанка» писала о том, что во время сверхажиотажного спроса начала пандемии россияне накупили гречки и консервов на трёхмесячный запас.

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Комментарии (6)

alexber2
в СССР вообще гречки не было. Я не понимаю ажиотажа. И многие люди считают, что тогда жилось хорошо.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Процесс века "ФАС vs Гречка". Гречка бьёт доллар по инвестиционной привлекательности. Непорядок.
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