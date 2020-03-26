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26.03.2020 20:49
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О вывозе россиян из ОАЭ помог договориться Кадыров. Пять бортов вылетают сегодня

Глава Чечни Рамзан Кадыров договорился с властями Объединенных Арабских Эмиратов о вывозе двух тысяч россиян, которые оказались заблокированными в стране после закрытия авиасообщения. Об этом 26 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российским авиакомпаниям.

По словам собеседника агентства, Росавиация попросила Кадырова найти общий язык с властями Эмиратов, чтобы получить разешение на выполнение вывозных рейсов. Переговоры прошли 25 марта, а 26 марта ОАЭ дали согласие на операцию по возвращению российских граждан на родину.

«В Росавиации отметили большую роль главы Чечни в переговорах с арабскими партнерами, которые вели МИД РФ, посольство в ОАЭ и Росавиация совместно с Минтрансом», - пишет агентство.

Благодарность Кадырову «за содействие» в эфире «Россия-24» прозвучала и от советника главы Федерального агентства воздушного транспорта Елены Михеевой.

Ранее Росавиация и МИД сообщили, что ОАЭ дали разрешение на пять рейсов.

«Запланированные рейсы на 24, 25 и 26 марта авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "Уральские Авиалинии", "S7", "Икар", "AzurAir", "iFly" вылетают сегодня! Просим пассажиров, у которых были билеты на указанные даты, срочно связаться с представителями авиакомпаний для подтверждения брони», - написало генконсульство России в Дубае в Facebook.

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Комментарии (5)

idiot
Подкинуть в столь сложный момент ему еще пару трлн наших налогов - на карантин, и медальку "За спасение".
hal9000
Кадыр наверно сказал..мол мы тут в ингушетии нефть нашли...и там поболее чем у вас...так что смотрите не шалите...и тут шейхи тюрбан поправили лоб наморщинили...и задумались..а что если..а вдруг?!
Sibir_5e4d67bbb7aea
человек дела, а не наш блаблакар..
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