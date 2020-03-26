Два грузовых автомобиля не смогли разъехаться на трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти и растеряли свой груз. Чтобы убрать последствия, пришлось привлекать тяжелую уборочную технику.



О ДТП на Московском шоссе, на выезде из поселка Ульяновка в сторону Москвы, сообщили вечером 26 марта очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места аварии видно два грузовика с раскуроченными кузовами, стоящих у края проезжей части, машину ДПС, а также две уборочные грузовые машины дорожных служб.