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26.03.2020 19:58
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Трассу М-10 пришлось чистить от овощей с помощью дорожной техники после ДТП с грузовиками

Два грузовых автомобиля не смогли разъехаться на трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти и растеряли свой груз. Чтобы убрать последствия, пришлось привлекать тяжелую уборочную технику.

О ДТП на Московском шоссе, на выезде из поселка Ульяновка в сторону Москвы, сообщили вечером 26 марта очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места аварии видно два грузовика с раскуроченными кузовами, стоящих у края проезжей части, машину ДПС, а также две уборочные грузовые машины дорожных служб.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария произошла около 15:30 на 658-м километре федеральной трассы М-10 «Россия». Столкнулись два попутных грузовых автомобиля. Пострадавших в аварии нет.

В результате ДТП по проезжей части был рассыпан груз. Дли очистки дороги на место приехали сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации и дорожная техника. К настоящему времени все успели убрать, и затора на трассе нет.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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