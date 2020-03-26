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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 19:49
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Путин намекнул коллегам по G20 о необходимости моратория на некоторые санкции ввиду коронавируса

Президент России Владимир Путин на экстренном саммите G20, прошедшем в формате видеосвязи 26 марта, заявил, что пандемия коронавируса принесёт больше проблем, чем кризис 2008–2009 годов, и потому надо убрать торговые барьеры, мешающие решать гуманитарные вопросы в борьбе с пандемией.

«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008–2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — сказал Путин.

Российский лидер упомянул угрозу долгосрочной безработицы и отметил, что в этом вопросе каждая страна не может быть «сама за себя».

«В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничение в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок. И прежде всего, я сейчас говорю о странах, которые больше других страдают от этой пандемии. В конце концов, это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи», — убеждён президент.

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Комментарии (5)

krasnonosov
Уверен, что полковник не может идти на попятную и это исключительно злые происки его близких друзей, которых американцы и европейцы не пускают к их виллам и шале к семьям и детям, вот они и оказывают давление сказочного, а сам он - кремень.
CET
По информации La Stampa, Россия, оказав Италии поддержку, преследует свои политические и дипломатические интересы, а Конте согласился принять её, чтобы «укрепить личные отношения» с Москвой. Путинские мечты о снятии С НЕГО санкций это же песня.
***_555
Пальмового масла не хватает для сырного продукта?
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