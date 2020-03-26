Путин намекнул коллегам по G20 о необходимости моратория на некоторые санкции ввиду коронавируса

Президент России Владимир Путин на экстренном саммите G20, прошедшем в формате видеосвязи 26 марта, заявил, что пандемия коронавируса принесёт больше проблем, чем кризис 2008–2009 годов, и потому надо убрать торговые барьеры, мешающие решать гуманитарные вопросы в борьбе с пандемией.

«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008–2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — сказал Путин.