Путин намекнул коллегам по G20 о необходимости моратория на некоторые санкции ввиду коронавируса
Президент России Владимир Путин на экстренном саммите G20, прошедшем в формате видеосвязи 26 марта, заявил, что пандемия коронавируса принесёт больше проблем, чем кризис 2008–2009 годов, и потому надо убрать торговые барьеры, мешающие решать гуманитарные вопросы в борьбе с пандемией.
«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008–2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», — сказал Путин.
Российский лидер упомянул угрозу долгосрочной безработицы и отметил, что в этом вопросе каждая страна не может быть «сама за себя».
«В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничение в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок. И прежде всего, я сейчас говорю о странах, которые больше других страдают от этой пандемии. В конце концов, это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи», — убеждён президент.