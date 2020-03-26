Девочка провела без сознания больше часа. Смерть наступила в медицинском кабинете петербургского детского сада
Трёхлетняя девочка умерла в медицинском кабинете детского сада № 100 Калининского района. У неё произошла остановка дыхания. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе районной администрации 26 марта.
Ребёнок потерял сознание во время прогулки на детской площадке около 11.20. Воспитательница на руках отнесла девочку
в медицинский кабинет. «Медицинская сестра незамедлительно приступила к реанимационным мероприятиям. Была вызвана скорая помощь, медицинские работники так же проводили реанимационные мероприятия. В 12.53 была констатирована смерть по неустановленной причине», — рассказали в администрации.
В пресс-службе уточнили, что видимых повреждений на теле девочки не нашли, хроническими заболеваниями она не страдала. Ранее в городском следственном комитете заявили, что смерти могло предшествовать получение травмы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).