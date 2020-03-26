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26.03.2020 17:31
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Девочка провела без сознания больше часа. Смерть наступила в медицинском кабинете петербургского детского сада

Трёхлетняя девочка умерла в медицинском кабинете детского сада № 100 Калининского района. У неё произошла остановка дыхания. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе районной администрации 26 марта.

Ребёнок потерял сознание во время прогулки на детской площадке около 11.20. Воспитательница на руках отнесла девочку

в медицинский кабинет. «Медицинская сестра незамедлительно приступила к реанимационным мероприятиям. Была вызвана скорая помощь, медицинские работники так же проводили реанимационные мероприятия. В 12.53 была констатирована смерть по неустановленной причине», — рассказали в администрации.

В пресс-службе уточнили, что видимых повреждений на теле девочки не нашли, хроническими заболеваниями она не страдала. Ранее в городском следственном комитете заявили, что смерти могло предшествовать получение травмы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

simak
Есть такая штука - СВДС (Синдром Внезапной Детской Смерти), причины дискутируются с 60-х годов прошлого века. Считается что этому способствует сон на животе и пеленание.
dragvs
Во сколько скорая помощь прибыла в сад?
260551481
Сочувствие родителям ангелочка... это более чем страшно.
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