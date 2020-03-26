Институт развития интернета определил, кому достанутся 1,5 млрд. В списке «Ленивая собака», «Гараж продакшн» и киноагентство «Валле Рич»

Организаторы конкурса на создание интернет-контента для молодежи определили 65 победителей, которые распределят между собой 1,5 млрд рублей. Выбирали Бекмамбетов, Цыпкин и Сардаров.

Список победителей 26 марта опубликован на сайте Института развития интернета. Организаторы отметили, что всего им поступило 1218 заявок на общую сумму почти 25 млрд. Выбирали так, чтобы не сравнивать проекты крупных компаний с небольшими по стоимости, отдельно были выделены те, что посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.