Институт развития интернета определил, кому достанутся 1,5 млрд. В списке «Ленивая собака», «Гараж продакшн» и киноагентство «Валле Рич»
Организаторы конкурса на создание интернет-контента для молодежи определили 65 победителей, которые распределят между собой 1,5 млрд рублей. Выбирали Бекмамбетов, Цыпкин и Сардаров.
Список победителей 26 марта опубликован на сайте Института развития интернета. Организаторы отметили, что всего им поступило 1218 заявок на общую сумму почти 25 млрд. Выбирали так, чтобы не сравнивать проекты крупных компаний с небольшими по стоимости, отдельно были выделены те, что посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В наблюдательный совет под председательством первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко также вошли режиссер Тимур Бекмамбетов, писатель Александр Цыпкин, гендиректор «Яндекса» Елена Бунина, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, глава Rambler Group Рафаэль Абрамян, видеоблогер Амиран Сардаров и другие.
Они выбрали 65 проектов, большая часть в разделе «Видеоконтент в сети Интернет». В списке, например, «Лейзи дог продакшн» (англ. ленивая собака), «Сноб медиа», «Гараж продакшн», «Киноагентство Валле Рич» и другие. В разделе «Контент в блогосфере» представлены «Союз отцов» из Кургана, «Моя планета», издательский дом «Комсомольская правда», «Гудсерфинг — добрые путешествия». Номинацию «Спецпроекты в интернет-СМИ», например, выиграли «Лента.ру», «Рамблер групп», «Комсомольская правда», «Сеть городских порталов» и «АЖУР-Медиа». Среди разработчиков приложений и компьютерных игр, отметили организаторы, оказалось на удивление мало заявок. Победителей всего четверо — «Тэвэикс медиа лимитед», «Виарти», «Моя округа» и «Перфоманс маркетинг».