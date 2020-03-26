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26.03.2020 15:34
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Шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге перенесли

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) приостановила турнир претендентов в Екатеринбурге. Как сообщает в четверг, 26 марта, пресс-служба организации, причиной для этого стало решение правительства России остановить полеты за рубеж из российских аэропортов.

«ФИДЕ не может продолжать турнир без гарантий безопасного и своевременного возвращения игроков и официальных лиц домой. В этой ситуации было принято решение прекратить турнир. Соревнования будут продолжены позднее, точные даты объявим в ближайшее время», — заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

На турнире успели сыграть семь туров. Их результаты останутся в силе. Турнир возобновится позже с восьмого тура в том же составе.

Напомним, что ранее были перенесены на 2021 год чемпионат Европы по футболу и летняя Олимпиада в Токио. Отменены все футбольные национальные первенства, за исключением белорусского. Континентальная хоккейная лига решила досрочно завершить чемпионат.

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