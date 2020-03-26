В Китае ищут «нулевого пациента». Первой заболевшей коронавирусом на рынке морепродуктов в Ухане стала продавщица креветок

Журналисты в Китае продолжают поиски «нулевого» пациента, с которого началась пандемия коронавируса. Пока удалось выйти на след продавщицы креветок с рынка морепродуктов «Хуанань» в Ухане, у которой первой подтвердили коронавирус. Остается неизвестным, где и как она заразилась, пишет 26 марта РИА Новости со ссылкой на китайскую газету «Пэнпай». По одной из версии, именно этот рынок морепродуктов стал источником распространения инфекций. Но «нулевого пациента» специалисты пока не определили, как и то, при каких обстоятельствах вирус передался от животного-носителя к человеку.

Журналисты смогли получить копию списка первой группы зараженных коронавирусом, о которых 31 декабря сообщал комитет по здравоохранению города Ухань 31 декабря. Тогда было неизвестно, что именно вызывает быстрое развитие пневмонии у пациентов. В списке значилось 27 человек, 24 из которых имели историю контактов с рынком «Хуанань», при этом четверо из них – члены одной семьи. Первой из списка симптомы у себя обнаружила именно продавщица креветок. Женщина долго снимала жилье близ рынка, от ее квартиры до работы было не более 500 метров. Когда у нее поднялась температура, женщина обратилась в клинику на первом этаже своего дома, где ей сделали укол и она продолжила работу. Уколы быстро перестали помогать и 16 декабря женщина обратилась в больницу «Сехэ» (Wuhan Union Hospital) при Хуачжунском университете науки и технологии. Журналисты выяснили, что 11 человек из этой группы после появления симптомов обращались в маленькие клиники в окрестностях рынка. Все они к моменту визита репортеров в феврале оказались закрыты.