От коронавируса по всему миру погибли более 20 тысяч человек. Больше всего жертв в Италии, Испания обошла Китай
Количество жертв коронавируса по всему миру превысило 20 тысяч человек. Об этом вечером 25 марта сообщили в Университете Джона Хопкинса. Он собирает данные на основании информации, которую предоставляют системы здравоохранения различных стран.
Всего, по подсчетам ученых, по всему заразились около 460 тыс. человек, умерли 20807. Больше всего жертв зафиксировано в Италии — от инфекции там погибли уже 7503 человека. На второе место по количеству жертв вышла Испания — 3434 смерти. Китай теперь на третьем месте с 3163 погибшими.
Напомним, в России на данный момент зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, причем 410 из них — в Москве. Трое пациентов с новым типом инфекции скончались, про двух стало известно сегодня. О первой женщине официально сообщали, что причиной ее смерти стал оторвавшийся тромб, а не коронавирус.