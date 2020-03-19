Не коронавирус, а тромб. В Москве обнулили статистку смертности от новой инфекции

Московский оперативный штаб по коронавирусу озвучил официальную причину смерти 76-летней женщины, скончавшейся 19 марта в инфекционной больнице № 2. У нее оторвался тромб.



Как сообщает в официальном телеграм-канале штаба, главный патологоанатом города Москвы Олег Зайратьянц заявил, что первоначальным диагнозом, с которым доставили женщину был вирусная пневмония, однако по результатам вскрытия причиной смерти стал оторвавшийся тромб:



«Причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. Несмотря на то что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в легких не было. Тяжелые сопутствующие хронические заболевания подтвердились, среди них сахарный диабет, церебровасулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца».

