FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +1
77.21р84.89р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 13:44
0
Печать

Не коронавирус, а тромб. В Москве обнулили статистку смертности от новой инфекции

Московский оперативный штаб по коронавирусу озвучил официальную причину смерти 76-летней женщины, скончавшейся 19 марта в инфекционной больнице № 2. У нее оторвался тромб.

Как сообщает в официальном телеграм-канале штаба, главный патологоанатом города Москвы Олег Зайратьянц заявил, что первоначальным диагнозом, с которым доставили женщину был вирусная пневмония, однако по результатам вскрытия причиной смерти стал оторвавшийся тромб:

«Причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. Несмотря на то что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в легких не было. Тяжелые сопутствующие хронические заболевания подтвердились, среди них сахарный диабет, церебровасулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца».

Отметим, что результаты вскрытия обнулили статистику смертности от коронавируса в России. В столице продолжают оставаться в стационах порядка 60 человек с подтвержденным диагнозом, и несколько сотен с подозрением на него.

Обо всех событиях, связанных с коронавирусом в Петербурге и мире, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний