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25.03.2020 16:34
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Путин предложил приравнять пособие по безработице и больничные выплаты к МРОТ

Президент Владимир Путин приказал установить норму выплаты по больничному исходя из суммы не менее одного МРОТ. Пока такая мера введена до конца года, дальше - по ситуации.

Свое заявление глава государства сделал во время обращения к гражданам 25 марта.

Одновременно до уровня МРОТ (12130 рублей по стане) он предлагает поднять пособие по безработице. Кроме того, все социальные пособия и льготы должны будут продлеваться в ближайшие шесть месяцев автоматически.

Также Путин заявил, что ветераны и труженики тыла получат к 75-летию Победы выплату в 75 и 50 тысяч рублей в апреле, еще до майских праздников. Раньше времени стартуют и выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно, которые должны были начаться в июле — их приблизят на месяц.

«Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно», - добавил президент.

Напомним, в ходе обращения к гражданам Путин призвал их оставаться дома и объявил всю следующую неделю нерабочей.

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Комментарии (3)

prosto_5e4ce2877d5fb
Похоже, кто-то не знает либо размер МРОТ, либо стоимость гречки. А может быть, и то и другое.)
McGillavry
Или гражданин-президент действительно считает, что на эти деньги можно прожить после 20 лет его пребывания у власти?
alexadmin
Просто фантастическая щедрость. На 1 МРОТ аж центнер гречки накупить можно.
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