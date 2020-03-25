Путин предложил приравнять пособие по безработице и больничные выплаты к МРОТ
Президент Владимир Путин приказал установить норму выплаты по больничному исходя из суммы не менее одного МРОТ. Пока такая мера введена до конца года, дальше - по ситуации.
Свое заявление глава государства сделал во время обращения к гражданам 25 марта.
Одновременно до уровня МРОТ (12130 рублей по стане) он предлагает поднять пособие по безработице. Кроме того, все социальные пособия и льготы должны будут продлеваться в ближайшие шесть месяцев автоматически.
Также Путин заявил, что ветераны и труженики тыла получат к 75-летию Победы выплату в 75 и 50 тысяч рублей в апреле, еще до майских праздников. Раньше времени стартуют и выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно, которые должны были начаться в июле — их приблизят на месяц.
«Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно», - добавил президент.
Напомним, в ходе обращения к гражданам Путин призвал их оставаться дома и объявил всю следующую неделю нерабочей.