Два легковых автомобиля не поделили перекресток в Невском районе Петербурга днем 25 марта. Помощь медиков потребовалась четверым, в том числе ребенку.



Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 12:50 на пересечении проспекта Александровской Фермы и улицы Седова. Столкнулись автомобили KIA и Opel.

В результате ДТП пострадали трое взрослых и один ребенок. Они получили травмы средней степени тяжести. ГИБДД устанавливает обстоятельства происшествия, ведется проверка.