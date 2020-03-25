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25.03.2020 16:10
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Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на перекрестке Седова и Александровской Фермы

Два легковых автомобиля не поделили перекресток в Невском районе Петербурга днем 25 марта. Помощь медиков потребовалась четверым, в том числе ребенку.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 12:50 на пересечении проспекта Александровской Фермы и улицы Седова. Столкнулись автомобили KIA и Opel.

В результате ДТП пострадали трое взрослых и один ребенок. Они получили травмы средней степени тяжести. ГИБДД устанавливает обстоятельства происшествия, ведется проверка.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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