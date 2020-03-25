Левый берег набережной Фонтанки капитально отремонтируют к концу мая 2021 года. Скидки в 20 млн не хватило, чтобы побить квалификацию «Орион плюс»

До финала конкурса дошли 3 заявки: «Орион плюс», «Мидас» и «Промдорстрой». Их предложения — 175 млн, 168 млн и 157 млн. «Орион плюс», не сбросивший от максимально возможной цены даже копейки, сумел одолеть конкурентов за счет критерия «квалификация участников конкурса». Здесь «Мидас» набрал 6,8 балла, а «Промдорстрой» — 0. «Орион плюс» тем временем набрал максимальные 40 баллов.

Как следует из техзадания, капитального ремонта ждет 102 погонных метра. Управиться с ними подрядчик должен до 31 мая 2021 года. «Орион плюс» должен будет провести реставрацию облицовки гранитной стенки набережной, перильного ограждения, гранитных тумб и других элементов. Нужно будет также укрепить набережную и переложить тротуары.



ГБУ «Мостотрест» уже много лет ремонтирует набережную по кусочкам. Так, в прошлом году на участке от площади Ломоносова до Лештукова моста за 39 млн рублей была отреставрирована тротуарная часть набережной. Также был проведен ремонт набережной к ЧМ-2018 по футболу. Правда, после него просел асфальт.

