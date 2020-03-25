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25.03.2020 12:14
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Левый берег набережной Фонтанки капитально отремонтируют к концу мая 2021 года. Скидки в 20 млн не хватило, чтобы побить квалификацию «Орион плюс»

ГБУ «Мостотрест» подвело итоги конкурса: левый берег набережной Фонтанки в створе Бородинской улицы приведет в порядок компания «Орион плюс». На итоги тендера 25 марта обратила внимание «Фонтанка».

До финала конкурса дошли 3 заявки: «Орион плюс», «Мидас» и «Промдорстрой». Их предложения — 175 млн, 168 млн и 157 млн. «Орион плюс», не сбросивший от максимально возможной цены даже копейки, сумел одолеть конкурентов за счет критерия «квалификация участников конкурса». Здесь «Мидас» набрал 6,8 балла, а «Промдорстрой» — 0. «Орион плюс» тем временем набрал максимальные 40 баллов.

Как следует из техзадания, капитального ремонта ждет 102 погонных метра. Управиться с ними подрядчик должен до 31 мая 2021 года. «Орион плюс» должен будет провести реставрацию облицовки гранитной стенки набережной, перильного ограждения, гранитных тумб и других элементов. Нужно будет также укрепить набережную и переложить тротуары.

ГБУ «Мостотрест» уже много лет ремонтирует набережную по кусочкам. Так, в прошлом году на участке от площади Ломоносова до Лештукова моста за 39 млн рублей была отреставрирована тротуарная часть набережной. Также был проведен ремонт набережной к ЧМ-2018 по футболу. Правда, после него просел асфальт.

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Комментарии (3)

dimas062
Как правило грамотно подготовленная КД обеспечивает тому, под кого затачивается конкурс, максимум в квалификации, в тоже время критерии подбираются такие специфические под целевую контору, которых почти наверняка нет ни у кого (3 доктора наук в штате не менее 5 лет с темой докторской работы и научных исследований "применение асфальтов в условиях севера на наноподушках" или схожих, например). Но как правило для видимости целевая контора падает процентов на 5, здесь же либо полная уверенность в формуле цена\квалификация, либо заранее всё просчитано и поделено,а две другие конторы просто статисты
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