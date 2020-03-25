На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,3. На Курилах объявили угрозу цунами

Землетрясение магнитудой 7,3 балла произошло на Камчатке 25 марта. Эпицентр располагался в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.

В четырех районах Камчатки жители ощутили подземные толчки силой до пяти баллов.

Жертв и разрушений в результате землетрясения нет, но на Курильских островах объявили угрозу цунами. Подход волны к Курилам, по данным МЧС, ожидается в 15.04 по местному времени (07.04 мск).

В Сахалинском центре цунами считают, что высота волны будет «от слабой до умеренной», однако на острове Парамушир началась эвакуация жителей.