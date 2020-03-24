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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 21:50
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Шаверма, спиртное и кофе на вынос. В Киеве закрыли ларьки с "источниками заразы" в условиях пандемии

Киевские власти, возглавляемые экс-боксёром-супертяжем Виталием Кличко, известным своими нестандартными изречениями, нанесли очередной решительный удар по пандемии. 24 марта для предотвращения распространения коронавируса нового типа они объявили вне закона шаверму, кофе и разливной алкоголь.

Как сообщает пресс-служба КГГА (Киевской городской госадминистрации) сгласно принятому городскими властями решению в столице Украины отныне и на весь период карантина запрещается изготавливать для продажи шаурму, кофе и разливать алкоголь.

"Киев усиливает ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. В частности, относительно запрета работы МАФов по реализации шаурмы, приготовления и продажи кофейных напитков, а также относительно запрещения реализации в торговых заведениях алкогольных напитков на розлив и приготовление и продажа кофейных напитков", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за распространения коронавируса в Киевской области и столице Украины ввели режим чрезвычайной ситуации. Городской голова Киева Виталий Кличко добавил, что если количество больных коронавирусом будет расти быстрыми темпами, то в столице рассмотрят вопрос о введении чрезвычайного положения.

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