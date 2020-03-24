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24.03.2020 11:37
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КамАЗ устроил «потягушки» на Пулковском шоссе, а тротуар засыпал землей

На выезде из Петербурга утром 24 марта в ДТП попал самосвал с землей. «Перевертыш» в одиночку перегородил две полосы и тротуар.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Пулковском шоссе в направлении области, напротив оптоклуба «Ряды», опрокинулся самосвал КамАЗ. При этом у грузовика поднялся кузов, и в результате лежащая машина заняла два крайних ряда. Груз же — судя по всему, грунт — вывалился на тротуар и газон.

«По некоторым данным, «Ауди» подрезала КамАЗ и поехала дальше. Без жертв, ДПС на месте», — добавляет очевидец. По данным «Яндекс.Пробок», на движение ДТП не повлияло.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Этим утром в Петербурге произошло еще одно ДТП с участием грузового автомобиля, последствия его были куда более серьезные. У дома 79 по проспекту Стачек Hyundai Creta выехал на «встречку» и столкнулся с грузовым Hyundai. В итоге водитель первого «Хёндэ» получил тяжелые травмы, а второго — средние.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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