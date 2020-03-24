На выезде из Петербурга утром 24 марта в ДТП попал самосвал с землей. «Перевертыш» в одиночку перегородил две полосы и тротуар.



Как сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Пулковском шоссе в направлении области, напротив оптоклуба «Ряды», опрокинулся самосвал КамАЗ. При этом у грузовика поднялся кузов, и в результате лежащая машина заняла два крайних ряда. Груз же — судя по всему, грунт — вывалился на тротуар и газон.

«По некоторым данным, «Ауди» подрезала КамАЗ и поехала дальше. Без жертв, ДПС на месте», — добавляет очевидец. По данным «Яндекс.Пробок», на движение ДТП не повлияло.