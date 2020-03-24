10 лет спустя политэмигрант Архангельский все затягивает возврат 1,8 млрд Банку «Санкт-Петербург» и 10 млрд еще семи кредиторам

В Высоком суде Лондона оставлено без изменения решение по иску Банка «Санкт-Петербург» к скрывающемуся во Франции бывшему петербургскому бизнесмену Архангельскому. На этот раз пересмотрят только несколько вопросов, поскольку стратегически банк уже все отсудил. «Фонтанка» постаралась кратко напомнить эту бесконечную тяжбу, на кону которой стоят более 10 млрд рублей.

По информации «Фонтанки», 18 марта Апелляционный суд Великобритании огласил постановление по итогам рассмотрения очередной жалобы бывшего владельца петербургской портовой и строительной компании Oslo Marine Group (OMG) Виталия Архангельского на решение Высокого суда Лондона.



Согласно постановлению, решение Высокого суда Лондона в части иска Банка «Санкт-Петербург» о взыскании задолженности по кредитным договорам и договорам поручительства с Архангельского и «ОМГ Портс» оставлено без изменения. Таким образом, Архангельский и «ОМГ Портс» по-прежнему должны Банку «Санкт-Петербург» 1,8 млрд.

Заметим, в части встречного иска Архангельского и «ОМГ Портс» к Банку «Санкт-Петербург» апелляционный суд, по сути, отправил на пересмотр в Высокий суд Лондона весьма ограниченное количество вопросов (только вопросы по организации торгов небольшого количества активов), что составляет малую часть всего дела. По мнению юристов Банка «Санкт-Петербург», это вызвано более чем 20-месячной задержкой Высокого суда Лондона в вынесении решения, из-за которой, по мнению Апелляционного суда, судья Высокого суда Лондона не всегда четко излагал свою позицию в мотивировочной части решения. Тем не менее, при пересмотре данного ограниченного круга вопросов новый судья будет полностью связан фактическими обстоятельствами, уже установленными Высоким судом Лондона, которые не были оспорены Архангельским и «ОМГ Портс» либо переоценены Апелляционным судом.

