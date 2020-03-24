10 лет спустя политэмигрант Архангельский все затягивает возврат 1,8 млрд Банку «Санкт-Петербург» и 10 млрд еще семи кредиторам
В Высоком суде Лондона оставлено без изменения решение по иску Банка «Санкт-Петербург» к скрывающемуся во Франции бывшему петербургскому бизнесмену Архангельскому. На этот раз пересмотрят только несколько вопросов, поскольку стратегически банк уже все отсудил. «Фонтанка» постаралась кратко напомнить эту бесконечную тяжбу, на кону которой стоят более 10 млрд рублей.
По информации «Фонтанки», 18 марта Апелляционный суд Великобритании огласил постановление по итогам рассмотрения очередной жалобы бывшего владельца петербургской портовой и строительной компании Oslo Marine Group (OMG) Виталия Архангельского на решение Высокого суда Лондона.
Согласно постановлению, решение Высокого суда Лондона в части иска Банка «Санкт-Петербург» о взыскании задолженности по кредитным договорам и договорам поручительства с Архангельского и «ОМГ Портс» оставлено без изменения. Таким образом, Архангельский и «ОМГ Портс» по-прежнему должны Банку «Санкт-Петербург» 1,8 млрд.
Заметим, в части встречного иска Архангельского и «ОМГ Портс» к Банку «Санкт-Петербург» апелляционный суд, по сути, отправил на пересмотр в Высокий суд Лондона весьма ограниченное количество вопросов (только вопросы по организации торгов небольшого количества активов), что составляет малую часть всего дела. По мнению юристов Банка «Санкт-Петербург», это вызвано более чем 20-месячной задержкой Высокого суда Лондона в вынесении решения, из-за которой, по мнению Апелляционного суда, судья Высокого суда Лондона не всегда четко излагал свою позицию в мотивировочной части решения. Тем не менее, при пересмотре данного ограниченного круга вопросов новый судья будет полностью связан фактическими обстоятельствами, уже установленными Высоким судом Лондона, которые не были оспорены Архангельским и «ОМГ Портс» либо переоценены Апелляционным судом.
По мнению представителей Банка «Санкт-Петербург», пересмотр решения в небольшой части вопросов встречного иска никак не сможет значительно повлиять на выводы Высокого суда Лондона о его необоснованности, а во встречном иске в любом случае будет отказано. По большому счету, речь идет исключительно о процедурных особенностях английского судопроизводства, и это никак не изменит окончательных выводов суда. Также юристы убеждены: решение Архангельского о подаче апелляции на решение Высокого суда Лондона продиктовано его стремлением максимально отсрочить возврат средств Банку «Санкт-Петербург», а следовательно, и отложить предъявление другими банками аналогичных исков в общем объеме около 10 млрд рублей.
При всем уважении к английскому правосудию, кажется весьма странным, что судебное дело, насчитывающее более 200 томов, и само решение суда, занимающее несколько сотен страниц, после столь длительного разбирательства все еще имеет какие-то, хоть и незначительные, формулировки, требующие уточнений.
Справка:
• В июле 2010 года по заявлению кредиторов «Осло Марин Груп» (ОМГ) — банка ВТБ и Морского акционерного банка — Виталий Архангельский осужден по двум уголовным делам по статьям о мошенничестве и отмывании денег. В декабре 2009-го Архангельский объявлен в федеральный розыск в России, а с июля 2010-го находится в международном розыске Интерпола. С конца 2009 года он скрывается во Франции, где в Ницце у него есть апартаменты, купленные на кредитные деньги, выведенные с баланса структур ОМГ.
• В. Архангельский является должником не только Банка «Санкт-Петербург», но также еще 8 российских банков. ОМГ успела набрать с 2006 по 2008 год кредитов на сумму в примерно 14,2 млрд рублей в 8 банках (ВТБ, Внешэкономбанк, Связь-Банк, «Возрождение», Мастер-банк, Морской Акционерный банк, Энергомашбанк, Липецкомбанк). Крупнейшими кредиторами ОМГ являлись банк «Возрождение» (около 6 млрд рублей), Связь-банк (около 1 млрд рублей), а также Банк ВТБ.
• Все иски Банка «Санкт-Петербург» в российских судах против Архангельского и группы ОМГ были удовлетворены. Успешными для Банка «Санкт-Петербург» также были судебные разбирательства на БВО и в Болгарии, в настоящее время продолжаются разбирательства во Франции. Банк «Санкт-Петербург» — первый, которому удалось после 10-летних судебных успешных разбирательств в российских и иностранных юрисдикциях, одержать победу и в одной из самых авторитетных судебных инстанций — Высоком суде Лондона. В настоящее время банк ожидает возврата долга в размере 1,8 млрд рублей.